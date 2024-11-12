سيتي هايبر ماركت يفتتح أحدث أفرعه في مدينة الأحمدي

(MENAFN
- BPG Group) الأحمدي، الكويت – 12 نوفمبر 2024: احتفلت شركة سيتي هايبر ماركت – سيتي سنتر سابقا - بافتتاح احدث افرعها في مدينة الأحمدي - حبارىٰ بلازا - يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 بحضور السيد/ عادل يعقوب الغانم، مؤسس شركة سيتي هايبر ماركت و رئيس مجلس الإدارة، و السيد/ جاسم يعقوب الغانم - الرئيس التنفيذي، والسيد/ناصرعادل الغانم - نائب الرئيس التنفيذي، بالاضافة إلى الإدارة العليا للشركة و إدارة المجمع و أعضاء من الصحافة وسط جمهور أهالي مدينة الأحمدي.
يمتاز الموقع الجديد بتعدد أقسامه الكبيرة، حيث يقدم مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة، بما في ذلك المأكولات الغذائية والمنتجات الطازجة واللوازم المنزلية وألعاب الأطفال و مستلزمات الصحة و الجمال و غيرها ،مقابل خدمة و قيمة توفيرية لا مثيل لها. و قد تميز الفرع الجديد بموقع استراتيجي لخدمة مدينة الأحمدي و المناطق المحيطة واكمالا لتحقيق الهدف الرئيسي لسيتي هايبر ماركت في ان يصبح وجهة تسوق رئيسية من خلال توفير كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد اطلقت حملة عروض افتتاحية حصرية للفرع الجديد.
وأعرب السيد/ ناصرعادل الغنام، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيتي هايبر ماركت، عن فخره بتوسع الشركة الاستراتيجي، قائلاً: "يسعدنا افتتاح فرعين لسيتي هايبر ماركت في نفس العام، بدءًا من تواجدنا في حولي - المهلب مول، و الآن في مدينة الأحمدي- حبارىٰ بلازا. و يسعدنا أن نعلن عن جزء من خطتنا في التوسع بافتتاح ثلاثة أفرع أخرى خلال العام القادم. مما يجعلنا ملتزمون بتقديم خدمة لا مثيل لها لعملائنا، وهذا الموقع الجديد يعد خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف."
كما أكد السيد/ ناصر عادل الغنام على جهود شركة سيتي هايبر ماركت المستمرة في تحسين تجربة العملاء من خلال التقنيات الحديثة. وقال: "نستثمر بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتحسين الجودة وتقديم تجربة تسوق أكثر كفاءة لفهم احتياجات عملائنا بشكل أفضل وتعزيز ولاءهم."
يستند التوسع المستمر لشركة سيتي هايبر ماركت إلى استراتيجية اختيار المواقع المميزة التي تمتاز بمساحات كبيرة لخدمة الزبائن بشكل دائم و متجدد.و دليلا على استراتيجية اختيار المواقع، يعد فرع السالمية مثالًا رئيسيًا على ذلك، بتغطية مساحة تصل إلى 25,000 متر مربع مما يجعله أكبر سوق مركزي في دولة الكويت.
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