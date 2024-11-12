باحثو التخصصي يحصلون على براءة اختراع لطريقة جديدة لإنتاج خلايا جذعية للثدي

(MENAFN
- Epress release) حقق باحثون في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إنجازًا طبيًا بارزًا بالحصول على براءة اختراع أمريكية عن تقنية جديدة لعلاج سرطان الثدي. تتمثل هذه التقنية في تحويل خلايا الثدي الطبيعية إلى خلايا جذعية قادرة على تجديد أنسجة الثدي التالفة.
ويفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لعلاج سرطان الثدي، حيث يمكن استخدام هذه الخلايا الجذعية لإعادة بناء الأنسجة التي تضررت بسبب العلاج الكيميائي أو الجراحي. كما يمكن أن تساهم في تطوير علاجات أكثر فعالية وأقل آثارًا جانبية.
وقد تمكن فريق من الباحثين السعوديين في مركز الأبحاث بالمستشفى المكون من عبدالإله أبو صخره، هدى الخلف، وحازم غيبه من نشر نتائج عملهم في مجلة مجلة البيولوجيا الجزيئية والخلوية الأمريكية.
ولا يقتصر تطبيق هذه التقنية على علاج سرطان الثدي فقط، بل يمكن استخدامها أيضًا في علاج العديد من الأمراض الأخرى التي تتطلب تجديد الأنسجة. ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو مستقبل واعد للطب التجديدي.
يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).
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