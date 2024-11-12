أجيليتي جلوبال بي أل سي تعلن عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 37 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024

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- Four) أبوظبي - 12 نوفمبر 2024 - أعلنت شركة أجيليتي جلوبال بي أل سي المالك والمشغل لمجموعة متنوعة من الشركات والمستثمر طويل الأمد في شركات عالمية وإقليمية، اليوم عن أرباح الربع الثالث من عام 2024 والتي بلغت 37.1 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.36 سنتاً للسهم الواحد. حيث نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بنسبة 36% لتصل إلى 104.6 مليون دولار أمريكي، كما زادت الإيرادات بنسبة 16% إلى 1.2 مليار دولار أمريكي. (تنويه: البيانات المالية للفترة المقارنة هي بيانات مالية مقتطعة).
وقد بلغت الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغاً وقدره 97.4 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.14 سنتاً للسهم الواحد. كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بنسبة 46% لتصل إلى 292.7 مليون دولار أمريكي، كذلك، زادت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي.
تعليقاً على هذا الإعلان قال السيد/ طارق سلطان – رئيس مجلس إدارة أجيليتي جلوبال: "تحافظ أجيليتي جلوبال على زخم النمو الصحي الذي شهدناه منذ بداية العام. حيث حققت شركاتنا التابعة نمواً برقم مزدوج في الأرباح قبل الفوائد والضرائب، وبما يتماشى مع توقعات الشركة. وكان هذا النمو مدفوعاً من قبل شركاتنا الرئيسية الثلاث: مينزيز للطيران، وترايستار، وأجيليتي للمجمعات اللوجستية (ALP). حيث شهدت مينزيز نمواً في العمليات الجديدة في أوروبا وآسيا، كما حققت ترايستار نمواً في أعمالها المختصة بالوقود وقطاع النقل البري. كذلك، تواصل أجيليتي للمجمعات اللوجستية تحقيق النمو، وعلى وجه الخصوص توسعها في المملكة العربية السعودية. أما فيما يخص قطاع الاستثمار، وخاصة استثمار الشركة في DSV، واليوم، أجيليتي هي أكبر مستثمر في الشركة، فقد شهد سعر سهم شركة دي أس في ((DSV - تأثيراً إيجابياً بعد الاعلان عن استحواذها على شركة Schenker. وعند إتمام الصفقة، المتوقع خلال العام 2025، ستصبح شركة دي أس في أكبر وكيل شحن في العالم. ، وقد أدى الارتفاع في قيمة سهم دي أس في إلى زيادة القيمة الدفترية لاستثماراتنا. وبسبب المعالجة المحاسبية وسوف تظهر هذه الزيادة في بيان حقوق الملكية وليس في بيان الربح والخسارة الخاص بشركة أجيليتي جلوبال."
توزيعات الارباح
وافق مجلس إدارة شركة أجيليتي جلوبال على توزيع مبلغ 65 مليون دولار أمريكي كأرباح نقدية مرحلية ثانية للربع الثالث من عام 2024. ويحق للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة اعتباراً من تاريخ التسوية في 21 نوفمبر 2024 الحصول على هذه الأرباح.
أداء الربع الثالث من عام 2024
الشركات المملوكة والمدارة
في الربع الثالث من عام 2024، بلغت الأرباح المجمعة قبل احتساب الفوائد والضرائب EBIT)) للشركات المملوكة والمدارة 102 مليون دولار أمريكي؛ كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 177.7 مليون دولار أمريكي؛ وبلغت الإيرادات 1.2 مليار دولار أمريكي. وهذا يعكس زيادات بنسبة 20%، و11%، و16%، على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
خدمات الطيران: مينزيز للطيران
أعلنت "مينزيز للطيران" عن تحقيق ايرادات بقيمة 704 مليون دولار امريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 24% عن نفس الفترة من العام السابق. وقد ساهم في هذه الزيادة إيرادات عقود العمليات الجديدة، بما في ذلك الحصول على تراخيص جديدة في اسبانيا، وعقود الاستحواذ في البرتغال، والعمليات الجديدة في بلغراد، ومستودع التخزين الجديد في بنغالور. وقد بلغت أرباح الربع الثالث قبل احتساب الفوائد والضرائب EBIT)) 60 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 55% عن الربع الثالث من عام 2023، ونما هامش الربح من حوالي 6.8% إلى 8.5% نتيجة لتظافر الجهود وتعزيز مستويات الكفاءة والعمليات. وفي مقارنة لأداء التسعة شهور، فقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب EBIT)) بنسبة 41% من 103.1 مليون دولار أمريكي في العام 2023 إلى 145.3 مليون دولار أمريكي خلال هذا العام.
الخدمات اللوجستية للوقود: ترايستار
واصلت شركة الخدمات اللوجستية المتكاملة للوقود "ترايستار" تحقيق أداءً قوياً في الربع الثالث من العام 2024، حيث نمت الإيرادات بنسبة 23% لتصل الى 337.2 مليون دولار أمريكي، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب EBIT)) 34 مليون دولار أمريكي بارتفاع بنسبة 7% مقارنة بالربع الثالث من العام 2023.
أجيليتي للمجمعات اللوجستية (خارج الكويت)
أعلنت أجيليتي للمجمعات اللوجستية (ALP) - الشركة الرائدة في مجال تطوير مجمعات المستودعات والمنشآت الصناعية الخفيفة - عن تحقيق إيرادات قدرها 13.2 مليون دولار أمريكي، وأرباح قبل الفوائد والضرائب EBIT)) بقيمة 9.6 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة بلغت نسبتها 12% و 20% على التوالي. لقد كان نمو أجيليتي للمجمعات اللوجستية مدفوعاً بعملياتها في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي، حيث أعلنت مؤخراً عن تطوير مساحة إضافية قدرها 100 ألف متر مربع من المستودعات في مجمعها اللوجستي في الرياض، والذي سيدخل جزء منها في طور التشغيل خلال الربع الأول من العام 2025.
استثمارات أجيليتي جلوبال
تمتلك أجيليتي جلوبال حصص أقلية غير خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة. وكما في 30 سبتمبر 2024، تقدر القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات بما يقارب 5.1 مليار دولار أمريكي وهذا يمثل حوالي 485 مليون دولار أمريكي زيادة عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2023، وتتمثل الاستثمارات الرئيسية في هذا القطاع في شركة دي أس في و ريم مول.
دي أس في (DSV)
شركة دي أس في ((DSV، ومقرها كوبنهاغن، هي شركة لوجستية رائدة من المتوقع أن تصبح أكبر شركة شحن في العالم عند إتمام استحواذها على شركة شينكر (Schenker)، التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها. تمتلك أجيليتي جلوبال حالياً 19.3 مليون سهم في DSV، أي ما يمثل أكثر من 8% من رأس مال الشركة، مما يجعل أجيليتي واحدة من أكبر المساهمين في DSV. وقد أثر إعلانDSV عن الاستحواذ على شينكر إيجابياً على سعر سهم دي أس في DSV، مما أدى إلى زيادة القيمة الدفترية لاستثمار أجيليتي جلوبال، والذي بلغ 4 مليار دولار أمريكي كما في سبتمبر 2024.
ريم مول
تستثمر أجيليتي جلوبال أيضاً في ريم مول الذي يقع في جزيرة الريم في إمارة أبو ظبي، وهذا الاستثمار هو من عبارة عن حصص ملكية ودين قابل للتحويل. تم افتتاح ريم مول للجمهور بشكل أولي في فبراير 2023، وكان الافتتاح الرسمي في مايو 2024. وحتى الآن، باشرت 183 وحدة مؤجرة نشاطها في المركز التجاري، ويمثل ذلك حوالي 80% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA). ومن المتوقع أن يفتتح المزيد من المستأجرين وحداتهم المحجوزة خلال الأشهر المقبلة. يعد ريم مول من أولى المشاريع في المنطقة التي تقدم منظومة متكاملة متعددة القنوات للبيع بالتجزئة، تشمل التكنولوجيا الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويجمع كافة خدمات المستهلك ونقاط البيع بالتجزئة لضمان تجربة متكاملة وسلسة للعملاء.
ملخص أداء أجيليتي جلوبال المالي خلال الربع الثالث من العام 2024
● ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 16% لتصل الى 1.2 مليار دولار أمريكي.
● ارتفعت أرباح أجيليتي جلوبال قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19% لتصل الى 180.4 مليون دولار أمريكي. وبلغت نسبة هامش هذا الربح 15%.
● ارتفعت أرباح أجيليتي جلوبال قبل الفوائد والضرائب بنسبة 36% لتصل الى 104.6 مليون دولار أمريكي. وبلغت نسبة هامش الربح 9%.
● حققت أجيليتي جلوبال صافي ربح بلغ 37.1 مليون دولار أمريكي ما يعادل 0.36 سنتاً للسهم.
● تتمتع أجيليتي جلوبال بمركز مالي قوي حيث بلغت أصولها 11.4 مليار دولار أمريكي، وحقوق الملكية 5.7 مليار دولار أمريكي.
● سجل التدفق النقدي التشغيلي للتسعة أشهر الأولى من العام 2024 مبلغاً وقدره 393 مليون دولار أمريكي، وأنفقت أجيليتي جلوبال ما مجموعه 180 مليون دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية والاستثمارات لنفس الفترة.
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