"دو" تحصل على علامة غرفة تجارة دبي للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

(MENAFN
- mslgroup) حصلت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، على علامة غرفة تجارة دبي "ESG" المرموقة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك تقديراً لالتزامها باتباع أعلى المعايير في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتأكيداً لمكانتها الراسخة في مصاف المؤسسات الرائدة ودورها الريادي في مجال تبني وقيادة جهود تعزيز الاستدامة عبر منطقة الشرق الأوسط.
وتم منح "دو" علامة "ESG" لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، بهدف تقدير جهودها المبذولة لتعزيز النمو المستدام. إذ تضع العلامة البارزة معياراً واضحاً للشركات التي تطمح للوصول إلى مستويات متقدمة من الجاهزية والاستعداد في مجال ممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة إلى جانب تعزيز الحوكمة القوية.
وصرح عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي في "دو"، أن "شركة (دو) ملتزمة تماماً بإتباع أفضل المعايير المحلية والعالمية، في إطار نهجها المتكامل لتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والذي يتجاوز حدود عملياتها التشغيلية، ليشمل كافة الجهود للحفاظ على البيئة، وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، والحوكمة الأخلاقية. كما أن مبادراتنا في هذا الإطار لا تتعلق فقط بمواجهة التحديات البيئية والمناخية، لكنها تمتد إلى تعزيز الرفاه الاجتماعية لكوادرنا البشرية، والتفاعل الإيجابي مع مجتمعاتنا، والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية. ولذلك فإن الحصول على علامة (ESG) يمثل إنجازاً مهماً في مسيرتنا نحو مستقبل مُستدام يتناغم تماماً مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها الرائدة بين مصاف دول العالم في مجال الاستدامة".
وتتضمن خطة "دو" مجموعة واسعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الأهداف العليا للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في الجهود الرائدة لمواجهة التغير المناخي على مستوى العالم. ومن بين أبرز التزامات "دو" في هذا المجال هو تحقيق صافي صفر من انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، مما يبرز جديتها في الوفاء بمسؤولياتها البيئية. كما تلعب "دو" دوراً بارزاً في تعزيز كفاءة الطاقة ضمن نطاق عملياتها التشغيلية من خلال عدد من المبادرات والمشاريع المحورية مثل مبادرة توليد الكهرباء عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أبراج الاتصالات الخاصة بشبكة "دو".
كما تشمل خارطة طريق "دو" للاستدامة اتباع استراتيجية علامة "ESG" الشاملة التي تجسد الرفاه الاجتماعية للموارد البشرية، والتعلم المستمر، والالتزام بأخلاقيات العمل، والمشاركة المجتمعية، وسياسات الخصوصية لحماية البيانات. وتعكس هذه الجهود نهجاً شاملاً نحو الاستدامة يتناغم مع الحوكمة الأخلاقية، والمسؤولية المجتمعية، والحفاظ على البيئة، مما يرسخ وضع "دو" الرائد في إطلاق المبادرات الاستباقية لبناء مستقبل مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعزز منح علامة غرفة تجارة دبي "ESG" نماذج الأعمال القائمة على الاستدامة، فضلاً عن الحوكمة المستقبلية المسؤولة للشركات.
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