’بيل‘ تختار تيم إيفانز مديراً تنفيذياً جديداً للشرق الأوسط وأفريقيا

(MENAFN
- Performance Communications) فورت وورث، تكساس (12 نوفمبر 2024) – أعلنت ’بيل تكسترون إنكورپوريشن‘ (Bell Textron Inc.)، إحدى شركات ’تكسترون إنكورپوريشن‘ (Textron Inc.) والمدرَجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TXT، عن تعيين تيم إيفانز في منصب المدير التنفيذي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيقوم تيم من خلال دوره هذا بقيادة نمو ’بيل‘ في هذه الأسواق الديناميكية، وتعزيز توسّع أعمالها التجارية في المنطقة.
يأتي تيم إلى هذا المنصب حاملاً معه الكثير من الخبرات في قطاع الطيران والفضاء والدفاع، حيث كان قد خدم سابقاً كضابط في الجيش الأمريكي. ومنذ انضمامه للمرّة الأولى إلى ’بيل‘ في العام 2006، قاد تيم بنجاح العديد من الجهود الإقليمية في مجالَي المبيعات والتسويق، بما في ذلك الإشراف على العمليات في أفريقيا، الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. كما كسب خبرات قيِّمة من خلال العمل مع Africair Inc.، ممثّل ’بيل‘ المستقل، وشغل العديد من المناصب العليا شاملة تلك المتعلّقة بالتعاقدات الحكومية والمناقَصات. ولقد أنجز مجموعة من الحملات متعدّدة السنين من خلال إجراءات المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة الأمريكية، وعزّز حضور منصّات ’بيل‘ في أسواق تتميّز بكثير من التحدّيات.
وكان تيم قد تولّى مؤخراً منصب مدير تطوير أعمال Bell 525، حيث لعب دوراً محورياً في صياغة الاستراتيجية الدولية ونمو أعمال Bell 525، التي تُعدّ الهليكوبتر التجارية الأكثر تطوّراً في العالم. وبفضل دعمه، نجح فريق ’بيل‘ بجعل Equinor العميل الأول لهذه المروحية الذي يوقّع على اتفاقية للشراء، مما مهّد الطريق لجيل جديد من الطائرات في مجالات الطاقة، البحث والإنقاذ والمهام الحكومية.
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