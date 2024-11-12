ندوة مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار تستضيف في نسختها الثانية مجموعة من أبرز العلماء في أبوظبي

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- Tales & Heads) يستضيف مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، المركز المستقل في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والحوسبة والذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، ندوته السنوية الثانية، والتي ستنعقد في أبوظبي خلال الفترة ما بين 19 إلى 21 من شهر نوفمبر. ويركز جدول أعمال الندوة على قدرة الأبحاث والتكنولوجيا على إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها العالم اليوم.
تعد ندوة مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، التي تنعقد في سوق أبوظبي العالمي، جزءاً أساسياً من التزام المختبر بالاضطلاع بدور نشط في مجتمع علوم البيانات والحوسبة العالمي، ما يسهم في تطوير البيئة الرقمية في أبوظبي وتعزيز فرص التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات العالمية.
ويضم الحدث مجموعة من أبرز العلماء وقادة الفكر والباحثين على مستوى العالم لتناول بعض أهم القضايا العالمية مثل التغير المناخي والحاجة لتطوير أنظمة موثوقة للذكاء الاصطناعي وهو ما يعد ضرورة ملحة، إلى جانب مناقشة التحولات التي تشهدها قطاعات رئيسية بفضل الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور هورست سايمن، مدير مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار: "تشارك في هذه الندوة مجموعة من ألمع العقول على مستوى العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا لبحث كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في حل قضايا مجتمعية محورية. وستتوسع الندوة هذا العام سواءً من حيث القضايا المطروحة وإسهاماتنا المتوقعة فيها، وسيتعمق المشاركون في دراسة التطورات والابتكارات التكنولوجية التي تشكل ملامح المستقبل."
وبعد نجاح النسخة الأولى، تبحث الندوة في نسختها الثانية لعام 2024 ثلاثة موضوعات على مدار ثلاثة أيام؛ حيث يركز اليوم الأول على موضوع الذكاء الاصطناعي الموثوق، من خلال مناقشة الضرورة الملحّة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة يمكن الاعتماد عليها. ويناقش اليوم الثاني القضايا البيئية، مع التركيز على الاستدامة في الذكاء الاصطناعي بما يشمله من موضوعات تتنوع بين مراقبة المناخ وتطوير نمذجة المخاطر. أما اليوم الثالث والأخير، فيسلط الضوء على الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتختتم الندوة فعالياتها بحفل تسليم جوائز المسابقتين اللتين ينظمهما مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار وهما: الجائزة الأولى لأفضل ورقة بحثية في مجال الأبحاث السببية في الاستثمارات، والجائزة الثانية في مجال تحدي الاكتشاف السببي بالتعاون مع مجتمع علوم البيانات العالمي "كرانش داو". وتهدف هاتان المسابقتان إلى تعزيز الابتكار في علوم البيانات وتعكس دور مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار البارز في النهوض بالأبحاث العالمية في هذا المجال.
للراغبين في الحضور من المختصين والباحثين من الأوساط الأكاديمية والقطاعين الخاص والحكومي من ذوي الخبرة أو المهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتطبيقاتها العملية، يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل بما في ذلك معلومات التسجيل على الموقع الإلكتروني لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار على .
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