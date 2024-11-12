ترقبوا مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة المجانية والفعاليات المميزة في الأسبوع الثالث من تحدي دبي للياقة

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2024: يبدأ تحدي دبي للياقة أسبوعه الثالث مع مجموعة متنوعة من الفعاليات المجتمعية والتحديات والأنشطة المجانية.
توفر دبي جدولاً مميزاً من الفعاليات الممتعة التي ستُقام في مختلف أنحاء المدينة، حيث تقدم فرصاً ممتعة مليئة بالنشاطات الرياضية لمساعدة المشاركين على اكتشاف طرق جديدة لتحقيق أهداف تحدي 30×30 مع المزيد من الفعاليات لتعزيز التواصل والمشاركة وتحسين نمط الحياة، مما يعزز التزام دبي بأن تصبح واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم.
الفعاليات والمراكز التي تنتظر وصولكم خلال الأسبوع الثالث من التحدي:
ثلاث قرى للياقة البدنية في تحدي 30×30 لمدة 30 يوماً:
يأتيكم أسبوع حافل بالأنشطة في ثلاث قرى للياقة البدنية لتحدي 30×30 في كايت بييتش وحديقة زعبيل وحديقة الورقاء، والتي ستقوم بتحفيز الجميع من خلال مجموعة متنوعة من التحديات والحصص والفعاليات على مدار 30 يوماً. سواء كنتم تمارسون الرياضة بانتظام أو ترغبون في تجربة أنشطة جديدة لتعزيز لياقتكم البدنية، توفر هذه المراكز الوجهة المثالية لاختبار قدراتكم وبدء رحلتكم في عالم اللياقة البدنية.
توفر قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة 30 × 30 للياقة الفرصة لممارسة مختلف أنشطة اللياقة من خلال الحصص التدريبية والمناطق الملائمة للعائلات في مساحات واسعة التي تساعدكم على استعادة نشاطكم وتحقيق هدفكم في تحدي 30×30. وإليكم المناطق التي يمكنكم التعرّف عليها:
● ملعب ديكاثلون الرياضي
● ملعب دي بي ورلد للكريكت
● دي بي وورلد سبورتس هب
● ملاعب الإمارات للبادل
● حديقة دبي أكوا بارك التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني
● ووترسبورتس التابع لبنك الإمارات دبي الوطني
● إمارات ريباوندر
● المنصة الرئيسية لاتصالات "&e"
● ميرا للياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس "Boxd" لليافعين
● كرة الطائرة الشاطئية برعاية سن آند سبورتس
● تمارين أساسية وتمارين اللياقة القلبية وتمارين التحمل التابعة لطلبات
● يوغا
● ألعاب الجمباز التابعة لوصل
● ألعاب الباركور التابعة لوصل
● تمارين القوة، وركوب الدراجات، والتجديف التابعة لشركة ووب
وخلال الأسبوع، سيقدم مسرح اتصالات من &e الرئيسي حصص منوعة للرقص تحت عنوان "وقت الرقص" (Dance Time) تجمع بين أنماط الرقص المختلفة والممتعة؛ كما سيشمل التحدي أنشطة الباركور في Wasl Parkour والتي ستركز على التقنيات والسلامة وتطوير المهارات؛ بالإضافة إلى التاي تشي في منطقة MIRA Martial Arts حيث ستركز على التوازن والمرونة من خلال تقديم مجموعة من التدريبات تركز على تحفيز الصحة النفسية؛ وSpin Attack، وهي حصص تتطلب طاقة عالية في WHOOP Ride.
تفتح قرية اللياقة أبوابها يومياً من الساعة 3 عصراً حتى 11 ليلاً وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 7 صباحاً حتى 11 ليلاً، وتوفر مساحة مميزة تدعو إلى النشاط من خلال تقديم أنشطة مجتمعية مختلفة، إضافة إلى تحقيق هدفكم في ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً.
تقدم قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل مجموعة متنوعة من مناطق اللياقة المصممة لتناسب جميع المستويات. يُمكنكم اختبار مهاراتكم في منطقة الكريكت الجديدة، أو الاستمتاع بالتدريبات الجماعية المفعمة بالنشاط ودروس الرقص على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة أخرى تشمل نادي الجري، ومنطقة لركوب الدراجات الهوائية، وملعب كرة السلة 3 × 3، بالإضافة إلى منطقة لياقة خاصة للأطفال. بالإضافة إلى بلوم - تمرين عالي الطاقة شبيه باللعب مناسب للعائلات والأطفال. تعتبر هذه القرية المركز الرئيسي لاستلام بطاقات المشاركين في تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، حيث يمكن للمشاركين استلام بطاقات المشاركة خلال هذه الأوقات حتى 23 نوفمبر. وتستقبل القرية زوارها من الإثنين إلى الخميس من الساعة 4 عصراً حتى 11 ليلاً، أما يوم الجمعة، فتفتح القرية أبوابها من الظهر حتى منتصف الليل، وتبدأ حصص اللياقة في الساعة 4 عصراً. وتشهد القرية في عطلات نهاية الأسبوع العديد من النشاطات، حيث تستقبل الزوار بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمشاركين استلام بطاقات المشاركة في أي وقت طوال اليوم.
توفر الطبيعة الخلابة داخل قرية هيئة الطرق والمواصلات 30 × 30 للياقة في حديقة الورقاء مشهداً ملهماً للجميع، بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى لياقتهم البدنية. ويُمكنكم الاستمتاع بجولة ممتعة بدراجاتكم في المركز الذي يوفر 75 دراجة مع فنيين جاهزين لتقديم المساعدة، أو المشاركة في نادي الجري وكرة القدم لتجديد نشاطكم". وبالإضافة إلى مناطق التنس وكرة السلة، تتوفر مناطق مخصصة للأطفال والنساء تضمن مشاركة الجميع للاستمتاع بهذه التجربة. ولإضافة المزيد من المرح والأنشطة المجتمعية، يمكن للأطفال قضاء وقت ممتع في لعبة مدهش المطاطية العملاقة. تستقبل القرية زوارها من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 عصراً حتى 11 ليلاً، وفي عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 4 عصراً حتى 11:30 ليلاً، ما يجعلها المكان المثالي للنزهات العائلية والأنشطة الممتعة.
عند زيارة قرى اللياقة، يُنصح الجميع إحضار عبوة مياه قابلة لإعادة التعبئة مع منشفة، ولا تنسوا استخدام الهاشتاغ #ShareYour30 على وسائل التواصل الاجتماعي. لمتابعة مواعيد الفعاليات، يرجى زيارة
مراكز مجتمعية منتشرة في جميع أنحاء دبي:
توفر المراكز المجتمعية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة فرصاً رائعة لممارسة اللياقة البدنية بالقرب من بيوتكم، مع جدول زمني متنوع من الحصص والفعاليات والنشاطات التي تجعل تحقيق 30 دقيقة من التمارين يومياً أسهل من أي وقت مضى. سواء كنتم تبحثون عن أنشطة رياضية تناسب العائلات، أو حصص اليوغا للاسترخاء، أو جولات المشي الممتعة، أو التدريبات الجماعية النشطة، ستجدون ما يناسبكم. فيما يلي بعض الأنشطة الممتعة التي ستقام في الأسبوع الثالث:
● مركز لياقة مبادرة القافلة الرياضية: استمتعوا بتجربة لياقة مفعمة بالنشاط في دبي فستيفال سيتي من 11 حتى 22 نوفمبر! شاركوا في التحديات الرياضية الحماسية وشاهدوا العروض المباشرة وتعرّفوا على أنشطتنا المخصصة لرفع مستوى صحتكم بمشاركة أكثر من 30 اتحاداً رياضياً ومؤسسة صحية. ويمكنكم تذوّق مأكولاتكم المفضلة في ساحة الطعام التي تقدم لكم العديد من الخيارات والأنشطة الصحية التي تناسب جميع الأعمار لقضاء يوم مثالي للعائلات. تقام الحصص يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 11 ليلاً ومن 5 عصراً حتى 10 ليلاً - يجب التسجيل مسبقاً للمشاركة في التحديات ولا تنسوا إحضار عبوة مياه ومنشفة. استعدوا لأسبوع حافل بتحديات اللياقة والأنشطة الترفيهية!
● مركز لياقة دانوب سبورتس وورلد من 26 أكتوبر حتى 24 نوفمبر. يمتاز مركز لياقة دانوب الذي يقع على طريق ميدان بملاعب البادل من المستوى العالمي وملاعب كرة القدم والكريكت وكرة السلة وغيرها، فهو الوجهة المفضلة لرياضات الصالات التي تلائم مختلف مستويات اللياقة سواء كنتم ترغبون في خوض المنافسات القوية أو تحسين مهاراتكم أو مجرد الاستمتاع بممارسة نشاط رياضي لبعض الوقت. يفتح المركز أبوابه من الساعة 7 صباحاً حتى 11 ليلاً! ويجب التسجيل مسبقاً لحجز مكانكم.
● مركز لياقة بي أند أو ماريناس: الوجهة المفضلة في ميناء راشد للاستمتاع بممارسة الرياضة المائية وأنشطة اللياقة البدنية بجوار البحر! أشعلوا حماسكم في سباقات دراغون للقوارب واختبروا مهاراتكم في الإبحار، أو يمكنكم الاسترخاء في حصص اليوغا بجانب الواجهة البحرية، وما عليكم سوى إحضار حصيرة اليوغا وعبوة المياه. كما يمكنكم الانضمام إلى جولات المشي على طول المرسى لتعيشوا أجواء المغامرة. يفتح المركز أبوابه يومياً من الساعة 7:30 صباحاً حتى 6 مساءً حتى 16 نوفمبر. سجلوا اليوم واستعدوا لتجربة شاملة من أنشطة اللياقة مع إطلالة لا مثيل لها!
● مركز لياقة نادي زعبيل للسيدات: يقدم المركز المخصص للسيدات من جميع مستويات اللياقة البدنية حصصاً مجانية في زعبيل 1 من تمارين القلب وتدريبات القوة إلى جلسات اليوغا في أجواء ملهمة لتجديد النشاط والمحافظة على الحماس، حيث يمكن الوصول إلى مرافق محددة في النادي والاستمتاع بالعروض الحصرية في هذا المكان المثالي للتركيز على رحلة في عالم الصحة والنشاط! لا تنسوا زجاجة المياه والمنشفة، ويُفضل التسجيل مبكراً لضمان مكان في مركزنا المجتمعي!
تتوفر أيضاً مراكز لياقة بدنية أخرى في المواقع التالية: مركز لياقة بلوواترز، مركز لياقة سيتي ووك، مركز لياقة حي دبي للتصميم، مركز لياقة حديقة دبي الرقمية، مركز لياقة مدينة دبي للإعلام، مركز لياقة غيت أفينيو، مركز لياقة القرية العالمية، مركز لياقة جولف إز جود، مركز لياقة حتا وادي هب، مركز لياقة ذا بييتش جي بي آر، مركز لياقة تلال الغاف، مركز لياقة تاون سكوير، ومركز لياقة وصل فيليج.
فعاليات للمساعدة في تحقيق أهداف المشاركين:
توفر دبي جدولاً مميزاً من الفعاليات الممتعة التي ستُقام في مختلف أنحاء المدينة، حيث تقدم فرصاً ممتعة مليئة بالنشاطات الرياضية لمساعدة المشاركين على اكتشاف طرق جديدة لتحقيق أهداف تحدي 30×30:
● سباق تراياثلون تي 100: استعدوا لاختبار قدراتكم في سباق تراياثلون تي 100 الحماسي في دبي من 15 حتى 17 نوفمبر. تبدأ هذه الرحلة المثيرة التي تمتد لمسافة 100 كم بالسباحة لمسافة 2 كيلومتر لتبدأ بعدها رحلة بالدراجة الهوائية عبر الصحراء لمسافة 80 كم، وتنتهي بالجري داخل المدينة لمسافة 18 كم. وإضافة إلى أنشطة السباحة وركوب الدراجات والجري التي يمكن للجميع المشاركة فيها من مختلف الأعمار والإمكانات، ما زال لدينا أنشطة تناسب جميع مستويات اللياقة في عطلة نهاية الأسبوع. لا تفوتوا فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة في سباق التراياثلون بدبي.
● سباق تي 100 سبرينت: هل تبحثون عن تجربة أكثرحماساً؟ إذن "تي 100 سبرينت" بانتظاركم في سباق مكثف ومخصص للنخبة من سباقات تي 100 تراياثلون، حيث يمتد على مسافة 25.75 كم ويتضمن السباحة لمسافة 0.75 كم وركوب الدراجات لمسافة 20 كم، ثم الجري لمسافة 5 كم عبر طرق مغلقة تطل على أفق دبي الشهير. جرّبوا أعلى مستويات الحماس وأنتم تنافسون أفضل متسابقي التراياثلون في العالم على مسار مصمم ليساعدكم على إظهار قدراتكم في سباق عالمي لن يفشل في إثارة روح التحدي والرغبة في الفوز لديكم.
● سباق سباركل للدراجات الهوائية: لمحبي الدراجات الهوائية الذين يرغبون في تجربة مميزة، أنتم على موعد مع سباق سباركل للدراجات الهوائية من 15 حتى 16 نوفمبر! يجمع هذا السباق الذي يقام في افتتاح الأسبوع الثالث بين روح التحدي والعمل الخيري لصالح مؤسسة سباركل فاونديشن في مالاوي. يمكنكم المشاركة في سباق الدراجات الفردي لمسافة 50 كم أو المشاركة مع الأصدقاء أو العائلة في أجواء مليئة بروح المنافسة والمتعة. أما خبراء ركوب الدراجات، فالتحدي النهائي لمدة 24 ساعة لمسافة 500 كم سيكون المحطة المثالية لاختبار قدراتكم. اختبروا مهاراتكم في هذا السباق ذو الطابع الخيري الإنساني.
● سلسلة منافسات Turf Games في دبي: إذا كنتم تمتلكون المؤهلات اللازمة للتنافس مع أصحاب اللياقة العالية في دبي، ما عليكم سوى التوجه إلى ملعب آي إس دي من 15 حتى 16 نوفمبر للمشاركة في التحدي القوي بين فرق من ثلاثة مستويات: يومي ومتوسط ومتميز، حيث ستجرون مع فريقكم المكون من ستة أشخاص تحدياً في التمارين الأساسية لتقييم قوتكم وقدراتكم الذهنية ومدى تعاونكم كفريق. كما تنتظركم أكشاك البيع والموسيقى الحيّة وفعاليات الطعام لتضفي على تجربة المتسابقين والجمهور المزيد من النشاط والحيوية والمتعة. احجزوا تذكرتكم وشكّلوا فريقكم من ثلاثة رجال وثلاث نساء، واستعدوا لتجربة لا تُنسى!
● تحدي TUFF: هل تحبون التمرين المكثف؟ استعدوا لتحدي TUFF الذي تستضيفه Fitness First في حديقة دبي الرقمية في واحة دبي للسيليكون في 16 نوفمبر. مخصص هذا التحدي لأولئك الذين لديهم طاقة غير محدودة بقيادة أفضل المدربين، حيث تجمع حصص TUFF تمارين تعتمد على وزن الجسم واللوح من خلال التدريب عالي الكثافة (HIIT)، المصمم لزيادة حرق السعرات الحرارية. تفتح الأبواب في الساعة 5 مساءً.
● سباق الموسيقى: يبلغ طول السباق 5 كيلومترات، ويقام في مضمار ميدان يوم 16 نوفمبر، مع مؤثرات تثري تجربتكم، حيث يمكنكم الجري على أنغام الموسيقى من مكبرات صوتية على طول المسار. الجميع فائزون في هذا السباق لأنكم ستعيشون تجربة فريدة وممتعة تعزز لياقتكم وتجمعكم بأشخاص يشاركونكم الشغف، وسيحصل المشاركون على المستلزمات الخاصة بالسباق وميدالية في نهايته التي ستشهد حفلة دي جي لمزيد من النشاط والحيوية بعد السباق. استعدوا للجري على إيقاع الموسيقى وتذوق أشهى المأكولات والمشروبات في فود فيليج. سجلوا الآن للمشاركة في سباق لا مثيل له!
● سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني: يقام هذا السباق لتعزيز قيم الوحدة والإدماج لأصحاب الهمم في 17 نوفمبر بحديقة الفرسان في مدينة إكسبو دبي، وهو جزء من مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية برعاية مجلس دبي الرياضي. يمكنكم الاختيار بين المشي لمسافة 3 كيلومترات أو الجري لمسافة 5 كيلومترات أو 10 كيلومترات، في أجواء احتفالية يخرج الجميع في نهايتها فائزاً. وبعد الوصول إلى خط النهاية، تستمتعون بالأنشطة الترفيهية والأطعمة اللذيذة في أجواء نابضة بالحياة في قرية بنك الإمارات دبي الوطني لسباق الوحدة للجري. يبدأ التسجيل للمشاركة في السباق في الساعة 6 صباحاً.
● سباق "رايب ماركت" المجتمعي للجري: احجزوا مكانكم في السباق المجتمعي الذي ينطلق في 17 نوفمبر في حديقة أكاديمية رايب ماركت. يمكن للجميع المشاركة من جميع الأعمار ومستويات اللياقة، حيث يمكنكم اختيار مسار 2.5 كيلومتراً أو مسار 5 كيلومترات أو اختبار قدرتكم على التحمل لمسافة 10 كيلومترات. وتنتظركم بعد السباق أكشاك رايب ماركت المميزة التي تقدم لكم منتجات العلامات التجارية المحلية، أو استرخوا بعد الجري الممتع مع القهوة ووجبة إفطار شهية.
بعض الرياضات المميزة لتشجيع المشاركين
ستتوفر أيضاً فرصة لمتابعة بعض الرياضات المذهلة التي تشمل:
● بطولة دي بي وورلد تاور: شاهدوا أفضل لاعبي الجولف في العالم يتنافسون على لقب بطولة دي بي وورلد تاور، حيث تقام البطولة النهائية في سلسلة بطولات رولكس للجولف من 14 حتى 17 نوفمبر. استمتعوا بالأنشطة الترفيهية في يوم حافل مع مشاهدة المباريات بين أفضل 50 لاعباً على لقب جولة السباق إلى دبي في إيرث كورس في ملاعب عقارات جميرا للجولف. الدخول مجاني يومي الخميس والجمعة، حيث يمكنكم اصطحاب عائلاتكم، أو احصلوا على تذاكر عطلة نهاية الأسبوع لمشاهدة المباريات الحماسية!
● نادي دبي لكرة السلة: يمكن لمحبي الرياضة مشاهدة مباراة بكرة السلة بين نادي دبي وفريق KRKA السلوفيني في كوكا كولا أرينا في 17 نوفمبر، الذي سيشهد أول مشاركة لفريق رياضي دولي في دبي. تفتح الأبواب في الساعة 5:30 مساءً.
للاطلاع على أحدث الفعاليات في الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة خلال الأيام القادمة، ومعرفة المزيد من المعلومات والمشاركة، يُمكنكم زيارة ويُنصح باستخدام الهاشتاغ #ShareYour30 على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الآخرين على المشاركة.
وتطلق دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين: دي بي ورلد، وبلدية دبي، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين: سن آند ساند سبورتس، ومركز ذا برين آند بيرفورمانس التابع لدي بي ورلد، سيتي ماستركارد، وديكاثلون، ودوبيزل، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات من &e، ولاروش بوزيه، والميرا للتطوير العقاري، وطلبات، ووب، شمال - كايت بييتش، وإعمار، وحتا كاياك؛ وأيضا هناك الشركاء الرسميون: غرف دبي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وصيدلية سوبر كير؛ والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية؛ إلى جانب الشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي.
MENAFN12112024006689014967ID1108876542