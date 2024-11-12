مستقبل السفر: يورونيوز تكشف عن سبعة اتجاهات ناشئة في قطاع السفر في عام 2025

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2024: مع استمرار تطور مشهد السفر، تكشف يورونيوز عن سبعة اتجاهات رئيسية ستشكل مستقبل السفر في عام 2025. ويعكس العديد من هذه الاتجاهات التحول نحو خيارات سفر بتكاليف معقولة، مع التركيز على الموثوقية، والاستدامة، والتجارب الثقافية، والمغامرات المشوقة. وقد نشأت هذه الاتجاهات بسبب التحديات العالمية مثل التزاحم الزائد الناتج عن كثرة السياح في الوجهات المميزة وتغير المناخ. وتعاونت يورونيوز في الإصدار الثالث من تقرير اتجاهات السفر مع "أكسفورد إيكونوميكس" لتحليل البيانات والرؤى بهدف استشراف أبرز الاتجاهات الجديدة للسفر في العام المقبل.
البدائل غير التقليدية: الوجهات السياحية البديلة
بسبب التزاحم الزائد الناتج عن كثرة السياح في الوجهات السياحية الشهيرة، يبحث المسافرون بشكل متزايد عن وجهات سياحية بديلة بأسعار معقولة في الأماكن غير المزدحمة. يعمل هذا الاتجاه، الذي يقوده في المقام الأول الجيل زد، على تعزيز ارتباط كبير بالوجهات السياحية التي لم تتأثر بعد بتزاحم السياح، وغالباً ما تتميز بانخفاض التكاليف وأعداد الموجودين فيها.
وتشمل البدائل المقترحة تايبيه بدلاً من سيول، وبيرث بدلاً من سيدني، وفيلنيوس وبوخارست بدلاً من برشلونة وأمستردام، وألبانيا بدلاً من اليونان.
رحلات السياحة الفلكية
يتزايد الاهتمام بالسياحة الفلكية، مدفوعاً بالأحداث المهمة مثل رؤية الشفق القطبي أو المذنّب A3. ويعكس إنشاء 20 حديقة تابعة للجمعية الدولية للسماء المظلمة في عام 2023 هذا الاتجاه، حيث توفر للمسافرين فرصاً لمشاهدة النجوم والارتباط بشكل أعمق مع الطبيعة.
ويعكس ازدهار السياحة الفلكية تحولاً أوسع نحو السفر الهادف وتحسين الصحة النفسية، حيث يسعى الأفراد إلى تعزيز الروابط مع الطبيعة والكون، من خلال المراصد النائية في الأماكن الهادئة والجولات الليلية مع المرشدين الخبراء.
الوجهات المقترحة: نورثمبرلاند، وتشيلي، وأيسلندا.
رحلات العطلات الباردة (Coolcations)
بدأ اتجاه "رحلات العطلات الباردة" في الازدهار حيث يسعى المسافرون إلى الهروب من الحرارة المتزايدة وعدم الراحة في الوجهات الصيفية التقليدية. وتشجع هذه الحركة على قضاء العطلات في المناخات الباردة خلال الأشهر الأكثر دفئاً، مدفوعة بالمخاوف المتعلقة بتغير المناخ والسعي إلى التجارب الفريدة. ومع ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، يختار المسافرون الأماكن المعروفة بطقسها البارد ومناظرها الطبيعية الخلابة، مع منح الأولوية للراحة والمتعة.
الوجهات المقترحة: كندا، وألاسكا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وأيسلندا.
نهضة السكك الحديدية
السفر بالقطار البطيء والمريح يغير طريقة استكشاف الأفراد للعالم، حيث يسعى المزيد من المسافرين إلى بدائل مستدامة للطيران. وتوفر رحلات القطار العديد من الطرق الخلابة والمناظر الرائعة وتجارب الطعام الفريدة، مما يجعل الرحلة نفسها جزءاً لا يتجزأ من المغامرة. ورغم أن الكثير من هذه القطارات توفر خدمة Wi-Fi عالية السرعة مجاناً، فإنه يمكن للمسافرين تحسين صحتهم النفسية من خلال الانفصال عن العالم المحيط والاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة. ويساعد الطلب المتزايد على الرحلات الترفيهية وخدمات السكك الحديدية الفخمة والقطارات الليلية الجديدة على الارتقاء بمعايير السفر البطيء، حيث يجمع بين الموثوقية والاسترخاء والاستدامة.
خطوط السكك الحديدية المقترحة: قطار الشرق السريع، وقطار غلاسيه إكسبرس في سويسرا، وقطار برايت لاين في فلوريدا، وقطار روفوس في جنوب أفريقيا.
رحلات هادفة: أكثر من مجرد ذكريات
هناك تركيز متزايد على الرحلات الهادفة التي تلهم المسافرين لإحداث أثر إيجابي على المجتمعات والبيئات التي يزورونها. ويؤدي هذا التحول من السفر القائم على المنتج إلى السفر القائم على المجتمع إلى بحث السياح عن فرص المشاركة في المبادرات المحلية، مثل مشاريع إعادة التشجير، وجهود الحفاظ على الحياة البرية والبحرية وتنظيف الشواطئ. ومع ذلك، مع زيادة الوعي بالاستدامة وازدحام الوجهات الشهيرة بالسياح، يجب على كل من الوجهات والمسافرين بذل جهود حقيقية لدعم المجتمعات والأنظمة البيئية المحلية، بما في ذلك مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار، وتمكين السكان من صياغة استراتيجيات السياحة لضمان تحقيق الفوائد المقصودة، ما يعزز تجربة السفر.
الوجهات المقترحة: الإكوادور، ومبادرة "سياحة تجديد الطبيعة" التابعة لشركة أيالا لاند في الفلبين.
مغامرات في مواقع تصوير مشاهد الأفلام الرائدة
أصبح السفر إلى مواقع تصوير الأفلام الشهيرة ضمن الخيارات الحالية للسفر حيث تلهم الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة المشاهدين لزيارة المواقع الحقيقية التي يرونها على شاشاتهم. ويعمل هذا الاتجاه على الارتقاء بتجربة السفر، ويقدم أيضاً للجمهور العالمي وجهات لم تكن معروفة لهم من قبل. وشهدت كوريا الجنوبية نمواً كبيراً في السياحة مدفوعاً بالشعبية الضخمة التي حققتها الدراما والأفلام الكورية.
الوجهات المقترحة: باريس وروما (بإلهام من مسلسل Emily in Paris)، وجزيرة كوه ساموي (بإلهام من الموسم الثالث من مسلسل The White Lotus)، وتيتبري في كوتسوولدز (بإلهام من مسلسل Rivals)، ونانتوكيت (بإلهام من مسلسل Perfect Couple)، والمغرب ومالطا (بإلهام من فيلم Gladiator II)
السفر الرقمي: استكشاف مستقبل السفر عالي التقنية
يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل طرق التخطيط التي يتبعها المسافرون وأساليب حجز رحلاتهم وتجربة السفر نفسها، حيث يعمل على تحسين تجربة السفر بشكل عام من خلال برامج السفر المخصصة التي تجيب على استفسارات المسافرين بشكل مبسط وفوري، ما يعزز من التجربة ومستويات تخصيصها وفقاً للخيارات الفردية. إضافة إلى ذلك، يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانية تعزيز الاستدامة من خلال إدارة الموارد بكفاءة، ما يساعد الشركات على تقليل أثرها البيئي.
وقالت روث رايت، رئيسة تحرير يورونيوز ترافيل ويورونيوز جرين: "يستند تقريرنا عن اتجاهات السفر إلى رؤى وبيانات من الجهات الرائدة في هذا القطاع، ويسلط الضوء على التحول الكبير في تفضيلات المسافرين نحو التكاليف المناسبة، والاستدامة، والتجارب المميزة. وتعكس الاتجاهات الناشئة في قطاع السفر الرغبة المتزايدة في الارتباط بوجهات جديدة مع اتباع منهج أكثر وعياً على المستوى البيئي، حيث تتراوح من البدائل غير التقليدية، والسفر بالسكك الحديدية، إلى الرحلات الهادفة والسياحة الفلكية".
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