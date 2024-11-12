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إيجارات الفلل الفاخرة في دبي تسجل
8,5 مليون درهم إماراتي على مدى عامين
الطلب على المنازل الفاخرة الجاهزة للسكن يتزايد
مع تصاعد اهتمام المستثمرين الأثرياء
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2024: سلطت عملية تأجير فيلا فاخرة للغاية مقابل 8.5 مليون درهم إماراتي على مدى عامين في منطقة أم الشيف بدبي الضوء على الطلب المتزايد على المنازل الفاخرة الجاهزة للسكن في المدينة.
وتعد صفقة تأجير الفيلا التي تبلغ مساحتها 24 ألف قدم مربع على قطعة أرض مساحتها 15 ألف قدم مربع رقماً قياسياً لمجتمع العقارات السكنية الانيقة في الجزء الغربي من دبي.
وتم ادارة الفيلا من قبل إف إيه إم ليفينغ وإف إيه إم لوكس من أقسام شركة إف إيه إم العقارية، التي تلبي احتياجات العملاء من ذوي الثروات العالية وتدير إيجارات فاخرة مفروشة بالكامل.
وفي هذا السياق قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية: "مع استقطاب دبي لجمهور النخبة من أصحاب الملايين والمليارات، يتزايد الطلب على العقارات الفاخرة والمفروشة بالكامل والجاهزة للسكن".
وفي حين من المتوقع أن تجتذب الإمارات العربية المتحدة 6,700 مليونير إضافي بحلول نهاية عام 2024، فإن سوق دبي لديه عرض محدود من الفلل الفاخرة للغاية.
وأفادت تقارير موقع دبي انتراكت لمعاملات البيع اليومية التي تحدث في سوق العقارات في دبي، أنه من بين 61,558 فيلا من المقرر الانتهاء منها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، يبلغ سعر 379 فيلا فقط 60 مليون درهم إماراتي أو أكثر، و تتراوح أسعار 833 فيلا في نطاق 30-60 مليون درهم إماراتي، و2,854 فيلا تتراوح أسعارها بين 15-30 مليون درهم إماراتي.
وأضاف فراس المسدي: "يشير هذا المخزون المحدود، إلى جانب سمعة دبي كوجهة رئيسية للأفراد ذوي الثروات العالية، إلى إمكانات نمو قوية في قطاع العقارات الفاخرة للغاية".
"ويتضح الطلب على العقارات الفاخرة أيضاً في سوق إعادة البيع، وخاصة الشقق التي يزيد سعرها عن 10 ملايين درهم إماراتي. فبين عامي 2023 و2024، ارتفعت معاملات إعادة البيع في هذا القطاع بنسبة تزيد عن 25%، من 9.8 مليار درهم إماراتي إلى 12.4 مليار درهم إماراتي.
"ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة تشمل معاملات إعادة البيع فقط، وتستبعد المبيعات على الخارطة، مما يشير إلى طلب قوي ومستمر على العقارات الفاخرة في دبي".
وفي السنوات الأخيرة، شهد سوق العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم إماراتي، والتي تشمل كل من المبيعات الأولى من المطورين ومعاملات إعادة البيع، نمواً كبيراً.
وتكشف بيانات موقع دبي انتراكت لمعاملات البيع اليومية التي تحدث في سوق العقارات في دبي، أن الشقق والفيلات الفاخرة للغاية حققت مبيعات قياسية بلغت 86.1 مليار درهم إماراتي في عام 2023، وهي قفزة هائلة بنسبة 1,245% من 6.4 مليار درهم إماراتي في عام 2016.
انتهى
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