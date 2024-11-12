ويجو تتعاون مع تورسبانا لتسليط الضوء على أبرز الوجهات والتجارب السياحية في منطقة كوستا ديل سول

(MENAFN
- Wego) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 12 نوفمبر 2024: أعلنت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق حملة جديدة بالشراكة مع هيئة السياحة الحكومية الإسبانية "تورسبانا"، وبالتعاون مع منطقة كوستا ديل سول، لتشجيع السياحة في هذه المنطقة التي تشكل إحدى أبرز الوجهات الخلابة في إسبانيا.
ويهدف التعاون المميز إلى جذب المسافرين والسياح إلى وجهة كوستا ديل سول الأيقونية، التي تزخر بالمناظر الطبيعية الآسرة والإرث الثقافي الغني.
وفي إطار الحملة، تعتزم ويجو الاستفادة من منصتها الرائدة لتقديم مجموعة من التجارب السياحية وخيارات السفر إلى منطقة كوستا ديل سول، وتحديداً لملايين العملاء من مستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وغيرها. وتتنوع هذه الخيارات بين الوجهات الشاطئية الساحرة والمدن النابضة بالحياة، وصولاً إلى المعالم التاريخية العريقة والمأكولات عالمية المستوى. فهذه المنطقة تقدم مزيجاً غنياً بالتجارب التي تجمع بين الاسترخاء والمغامرات والثقافة، ما يجعلها خياراً مثالياً لمختلف تفضيلات المسافرين.
وتشتهر منطقة كوستا ديل سول بوصفها إحدى أكثر الوجهات السياحية جمالاً وجاذبية في إسبانيا، بفضل مناخها الدافئ والمشمس طيلة العام، والإطلالات الخلابة على الساحل، بالإضافة إلى وجهات الجذب التي تحتضنها، مثل المنتجعات الفاخرة والمعالم التاريخية والمنتزهات الطبيعية.
كما تسعى ويجو من خلال هذا التعاون إلى تشجيع المسافرين على استكشاف الوجهات المتنوعة التي تتمتع بها كوستا ديل سول، حيث تقدم المنصة عروض سفر مصممة حسب الطلب وخيارات واسعة من حجوزات الطيران إلى المنطقة، مع محتوى مُخصص لتعزيز تجربة التخطيط للسفر.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال لويجو: "يسرنا التعاون مع تورسبانا ومنطقة كوستا ديل سول لتعزيز حضور هذه المنطقة الأيقونية والارتقاء بها إلى قائمة وجهات السفر المفضلة لدى مستخدمينا. وتمثل إسبانيا وجهة سفر رئيسية للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط، وتعزز كوستا ديل سول هذا الخيار بفضل مزيج التجارب التي تقدمها، بما في ذلك الترفيه والثقافة والمغامرات. ونطمح من خلال هذا التعاون مع هذه المنطقة إلى توفير تجارب سفر سلسلة ومريحة لجميع عملائنا إليها، مع تزويدهم بأفضل العروض على حجوزات الطيران".
وتدعم مشاركة تورسبانا في الحملة أهداف التعاون، إذ تعزز التزام إسبانيا بجذب المسافرين من منطقة الشرق الأوسط خارج موسم الذروة. وتسعى الجهود المشتركة لهذه الحملة التسويقية إلى توفير محتوى غني ومعلومات خاصة حول خيارات السفر إلى كوستا ديل سول، إلى جانب تعزيز حضور هذه الوجهة على منصة ويجو، ما يتيح للمسافرين استكشاف مجموعة متنوعة من التجارب المرتقبة فيها.
MENAFN12112024004058002691ID1108876525
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.