القمة العربية الإسلامية تنطلق

(MENAFN
) انطلقت القمة العربية الإسلامية مساء أمس في الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث اجتمع قادة من العالم العربي والإسلامي للدعوة إلى وقف فوري للعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة ولبنان, وأدان المشاركون في القمة بشدة الإبادة والجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني, وفي افتتاح القمة، وصف ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان الاجتماع بأنه امتداد لجلسة سابقة كانت تهدف إلى التصدي للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين وتوسيعها إلى لبنان, وأكد الأمير محمد موقف المملكة الثابت ضد التصرفات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150,000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
كما دان ولي العهد الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين، واعتداءاتها على حرمة المسجد الأقصى، ومحاولاتها المستمرة لتقويض دور السلطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية, وحذر من أن هذه التصرفات تقوض السعي لتحقيق حقوق الفلسطينيين وإرساء السلام في المنطقة, وإضافة إلى ذلك، أدان الأمير محمد عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تم حظرها من تقديم المساعدات للمتضررين, كما انتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، ورفض تهديدات إسرائيل للأمن اللبناني، وتجاوزها لحدودها الإقليمية وتهجير المواطنين اللبنانيين, وأكد الأمير محمد دعم المملكة الثابت لفلسطين ولبنان في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية الناتجة عن العدوان المستمر.
ودعا ولي العهد المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل، ومحاسبة إسرائيل، وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين, ومن جانبه، أضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن معاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن للكلمات أن تصفها بعد الآن، لأن الحقائق واضحة ومعروفة للعالم وتكشف عن وضع مؤلم ومخزٍ.
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