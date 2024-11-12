متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يردعلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش

(MENAFN
) ردّ متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على تصريحات وزير
المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مجددًا تأكيد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين كسبيل للسلام, وأشار المتحدث إلى أن تصريحات سموترتش لا تساهم في تحقيق السلام الدائم في المنطقة, وأعرب المتحدث عن قلقه من الاقتراح الذي طرحه سموترتش، ووصفه بأنه مقلق, وكان سموترتش، المسؤول الإسرائيلي المتطرف، قد أعلن يوم الاثنين أنه أصدر تعليمات للاستعداد لتمديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مع خطط لتنفيذ هذه الخطوة في العام المقبل, وأضاف أن حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قد خلقت فرصة لإسرائيل لفرض السيادة على الضفة الغربية، معبرًا عن أمله في دعم ترامب لهذه المبادرة.
في حين سموترتش، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن عام 2025 سيكون العام الذي تفرض فيه إسرائيل السيادة على الضفة الغربية, ويعرف سموترتش بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وقد تعرض لانتقادات متزايدة من الدول الأوروبية ودعوات لفرض عقوبات عليه، بالإضافة إلى انتقادات من واشنطن وتل أبيب.
وكعضو في حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، كان سموترتش من الداعين لسياسات قاسية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الإجراءات العسكرية في غزة والضفة الغربية, كما يدعو إلى إقامة دولة تحكمها القوانين الدينية وتشمل كامل فلسطين التاريخية, وقد أدت مواقفه المتطرفة، بما في ذلك معارضته لما يسمى بـ "الإصلاح اليهودي" والسياسة اليسارية الإسرائيلية، إلى اتهامه من قبل بعض منتقديه بالمواقف المتهورة, وقال أحد موظفيه عن سموترتش: "هناك انقطاع بين دماغه وفمه".
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