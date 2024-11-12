الطائرات الأمريكية والبريطانية تشن جولة جديدة من الغارات الجوية على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون

(MENAFN
) في يوم الثلاثاء، شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية جولة جديدة من الغارات الجوية على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما يمثل اليوم الثالث على التوالي من الأعمال العسكرية, تأتي هذه الغارات بعد هجمات مشابهة في اليومين السابقين، استهدفت محافظات صنعاء، الحديدة، صعدة، والمحافظة المجاورة عمران.
كما تشير التقارير الأولية من المصادر اليمنية المحلية إلى أن أربع غارات على الأقل استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين جنوب الحديدة على ساحل البحر الأحمر, كما أفاد شهود عيان بوجود تحليق مستمر للطائرات الحربية فوق الحديدة، مع نشاط جوي مكثف تم رصده أيضًا فوق العاصمة صنعاء, ونشر ناشطون من اليمن صورًا وفيديوهات قالوا إنها التقطت خلال الغارات الجوية في وقت مبكر من صباح اليوم في مدينة الحديدة, كما أفادت وسائل الإعلام بأن أحد المواقع المستهدفة كان منصة صواريخ في مدينة الدريهمي، جنوب الحديدة.
كذلك تكتسب الحديدة أهمية استراتيجية كونها تطل على البحر الأحمر، وقد استخدمها الحوثيون كقاعدة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على السفن التجارية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمصالح الإسرائيلية، منذ نوفمبر من العام الماضي, منذ يناير، شكلت الولايات المتحدة وبريطانيا تحالفًا من أجل الحد من هجمات الحوثيين وحماية طرق التجارة البحرية الدولية.
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