القوات العسكرية الإسرائيلية تفيد بمقتل أربعة جنود

(MENAFN
) أفادت القوات العسكرية الإسرائيلية بمقتل أربعة جنود من "كتيبة سامسون" التابعة لـ "لواء كافر" في شمال غزة جراء استهدافهم بصاروخ موجه مضاد للدروع, الجنود الذين قُتلوا هم: أور كاتس، نيف يائير أسولين، غاري لالهواركيما زولات، وأوفير إلياهو، حيث تعرضوا للاستهداف أثناء تواجدهم في مبنى تم استهدافه، وهو ما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه ضربة كبيرة, بالإضافة إلى ذلك، قُتل ضابط خامس من وحدة "لوتار" في حادث منفصل شمال غزة, وأوردت صحيفة "معاريف" العبرية أن الفرق الطبية الإسرائيلية استجابت بسرعة للموقع، لكن الجنود لم يتمكنوا من النجاة.
وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، تكثفت الهجمات بالقصف المدفعي والضربات الجوية الإسرائيلية في شمال غزة، خاصة في منطقتي بيت لاهيا والمنطقة الشرقية من مخيم جباليا للاجئين, وفي ذات السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 51 فلسطينياً وإصابة 164 آخرين في الساعات الـ 24 الماضية، مما رفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي إلى 43,603 شهداء و102,929 جريحاً منذ السابع من أكتوبر 2023.
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