99.9 % من سكان الاردن مزودين بالكهرباء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بلغت نسبة السكان المزودين بالكهرباء 99.9%، فيما بلغ نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء 1890 "ك.و.س" خلال العام الماضي، بحسب بيانات ميزان الطاقة الصادرة أخيرا، عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأشار ميزان الطاقة المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني، إلى أن مستوردات النفط والمشتقات النفطية، "النفط الخام 42%، الديزل 24%، البنزين 21%، غاز بترولي مسال 11%، وقود الطائرات 1% والكاز 1%"، و الإنتاج المحلي "الطاقة المستوردة 76%" و"الطاقة المحلية 24%".
وبشأن تطور استهلاك المشتقات النفطية خلال العام الماضي، أشار الميزان، إلى ان استهلاك الغاز المسال بلغ 13% والبنزين 34% ووقود الطائرات 7% والكاز 3% والديزل 39% وزيت الوقود 4%.
وبشأن التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة النهائية، "42% لقطاع النقل، 24% لقطاع المباني، 18% للقطاع التجاري وقطاعات أخرى و16% للقطاع الصناعي"، فيما كان التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة الكهربائية، "المباني السكنية والحكومية 46%، الصناعي 22%، التجاري 17%، الزراعي وضخ المياه 13%، إنارة الشوارع 2% والنقل (محطات الشحن الكهربائي) 0%".
وبخصوص خليط الطاقة الكلي، "النفط الخام والمشتقات النفطية 45%، الغاز الطبيعي 31%، الطاقة المتجددة 14%، الصخر الزيتي 8%، الكهرباء المستوردة 1%، الفحم الحجري واللجنايت 1%".
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