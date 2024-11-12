99.9 % من سكان الاردن مزودين بالكهرباء

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغت نسبة السكان المزودين بالكهرباء 99.9%، فيما بلغ نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء 1890 "ك.و.س" خلال العام الماضي، بحسب بيانات ميزان الطاقة الصادرة أخيرا، عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأشار ميزان الطاقة المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني، إلى أن مستوردات النفط والمشتقات النفطية، "النفط الخام 42%، الديزل 24%، البنزين 21%، غاز بترولي مسال 11%، وقود الطائرات 1% والكاز 1%"، و الإنتاج المحلي "الطاقة المستوردة 76%" و"الطاقة المحلية 24%".

وبشأن تطور استهلاك المشتقات النفطية خلال العام الماضي، أشار الميزان، إلى ان استهلاك الغاز المسال بلغ 13% والبنزين 34% ووقود الطائرات 7% والكاز 3% والديزل 39% وزيت الوقود 4%.

وبشأن التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة النهائية، "42% لقطاع النقل، 24% لقطاع المباني، 18% للقطاع التجاري وقطاعات أخرى و16% للقطاع الصناعي"، فيما كان التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة الكهربائية، "المباني السكنية والحكومية 46%، الصناعي 22%، التجاري 17%، الزراعي وضخ المياه 13%، إنارة الشوارع 2% والنقل (محطات الشحن الكهربائي) 0%".

وبخصوص خليط الطاقة الكلي، "النفط الخام والمشتقات النفطية 45%، الغاز الطبيعي 31%، الطاقة المتجددة 14%، الصخر الزيتي 8%، الكهرباء المستوردة 1%، الفحم الحجري واللجنايت 1%".