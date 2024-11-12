نشطاء يطالبون بحظر التونة المعلبة في المؤسسات الحساسة بسبب ارتفاع

MENAFN - Khaberni) خبرني - طالب نشطاء حماية المحيطات بمنع تقديم التونة المعلبة في المؤسسات الحساسة، مثل المستشفيات والمدارس ودور الرعاية، عقب اكتشاف مستويات عالية من الزئبق في جميع العينات التي خضعت للفحص.





ووجه النشطاء أصابع الاتهام إلى السلطات وقطاع التونة بالسعي لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب صحة ملايين المستهلكين، حيث تم السماح بمستويات زئبق في التونة تزيد ثلاث مرات عن الحد المسموح به لأنواع أخرى من الأسماك دون تبرير صحي واضح.





وشمل التحليل، الذي أجرته منظمات "بلوم" و"فودواتش"، 148 علبة تونة من بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.





وبيّن أن 57% من العينات تجاوزت المستوى الآمن للزئبق البالغ 0.3 مليغرام لكل كيلوغرام.





وحذرت منظمة الصحة العالمية من التأثيرات الخطرة حتى للتعرض لكميات ضئيلة من الزئبق، والتي قد تسبب أضراراً بالغة للأطفال والأجنة.





وأوضحت "بلوم" أن تراكم الزئبق في التونة، التي تقع في قمة السلسلة الغذائية، يزداد بمرور الوقت، وتزيد عمليات التعليب تركيزه بمعدل يصل إلى ثلاثة أضعاف.





وفي ظل هذه التحذيرات، تطالب المنظمات بتقليص الحد المسموح للزئبق إلى 0.3 مليغرام/كيلوغرام أسوة ببقية أنواع الأسماك، إضافة إلى فرض تحذيرات على المنتجات وتقييد استخدامها في الأماكن الحساسة.





من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية التزامها بمراقبة مستويات الزئبق في الأسواق، إلا أن المتحدث باسم "أوروباش" أفاد بأن مستويات الزئبق الحالية ضمن الحد الآمن وفق الدراسات الحديثة.