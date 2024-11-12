اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي في محافظة القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 14/11/2024عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

أجزاء من منطقة الرام وتشمل: كامل منطقة ضاحية الأقباط ، كامل منطقة الكسارات ومحيطها ، كسارة البجة ومحيطها ، كسارة أبو شوشة ومحيطها , كسارة إدريس ومحيطها ، كسارة النتشة ومحيطها ، كازية وسوبرماركت أبو شلبك ومحيطها ، ديوان السلايمة ومحيطه ، محيط قاعة دانا ولانا ، مدرسة النهضة ومخزن الجعبة ومحيطهما ، محيط جسر جبع ، جامع معاذ بن جبل ومحيطه، كامل منطقة جبع، كامل منطقة مخماس.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.