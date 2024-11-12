اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي في محافظة القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 14/11/2024
عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :
أجزاء من منطقة الرام وتشمل: كامل منطقة ضاحية الأقباط ، كامل منطقة الكسارات ومحيطها ، كسارة البجة ومحيطها ، كسارة أبو شوشة ومحيطها , كسارة إدريس ومحيطها ، كسارة النتشة ومحيطها ، كازية وسوبرماركت أبو شلبك ومحيطها ، ديوان السلايمة ومحيطه ، محيط قاعة دانا ولانا ، مدرسة النهضة ومخزن الجعبة ومحيطهما ، محيط جسر جبع ، جامع معاذ بن جبل ومحيطه، كامل منطقة جبع، كامل منطقة مخماس.
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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