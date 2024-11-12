وزير الخارجية الفرنسي: لن نقبل بتكرار واقعة القدس

MENAFN - Palestine News ) باريس / PNN - قال الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، قبل استدعاء السفير الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، إن تكرار واقعة القدس التي شهدت دخول قوات أمن إسرائيلية مسلحة إلى موقع تديره فرنسا يجب ألا يحدث مرة أخرى على الإطلاق.

واعتُقل اثنان من مسؤولي الأمن الفرنسيين، يتمتّعان بوضع دبلوماسي، لفترة وجيزة، في السابع من نوفمبر تشرين الثاني، عندما كان من المقرر أن يزور بارو مجمع كنيسة باتر نوستر على جبل الزيتون.

ويقع الموقع، وهو أحد أربعة مواقع تديرها فرنسا في القدس، تحت مسؤولية باريس، وهذه ليست المرة الأولى التي تنشأ فيها مشاكل بشأن ممتلكات تاريخية فرنسية في المدينة المقدسة.

وقال بارو لمحطة فرانس 24 التلفزيونية، رداً على سؤال بشأن ما سيقال للسفير:“إنها فرصة لفرنسا كي تؤكد مجدداً أنها لن تتسامح مع دخول قوات مسلحة إسرائيلية إلى هذه المناطق التي تتولّى (فرنسا) مسؤوليتها وتضمن حمايتها”.

وأضاف أن الاجتماع سيتضمن“التشديد مجدداً على أن هذه الواقعة يجب ألا تحدث مرة أخرى، أعني أن تدخل القوات الإسرائيلية مسلحة، ومن دون تصريح”.

ومن المقرر أن يلتقي السفير الإسرائيلي برئيس مكتب بارو في مقر وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن كل زعيم أجنبي يزور إسرائيل يرافقه أفراد أمن تابعون لها، وهي مسألة“تم توضيحها مسبقاً في الحوار التحضيري مع السفارة الفرنسية في إسرائيل”.

وساءت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل، منذ دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة الهجومية المستخدمة في غزة.

كما حاولت الحكومة الفرنسية منع شركات أسلحة إسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بباريس، وأصبحت تشعر بقلق متزايد إزاء سلوك إسرائيل في حربي غزة ولبنان.