عرنكي يبحث مع الدنمارك لدى دولة فلسطين آخر المستجدات السياسية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، مع سفير مملكة الدنمارك لدى دولة فلسطين يغورد هالنغ آخر المستجدات السياسية.
واستعرض عرنكي خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، الأوضاع السياسية الداخلية والإقليمية والدولية، وتصاعد الأوضاع الكارثية الصعبة التي يتعرض لها شعبنا جراء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.
وحذر، من تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية كافة بما فيها القدس الشرقية من اقتحامات يومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، واتساع الاستعمار وتدمير كامل للبنية التحتية خلال الاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وارتفاع وتيرة هدم قوات الاحتلال للمنازل بشكل غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري.
كما تطرق عرنكي، إلى هجمة المستعمرين المسعورة بحق المزارعين في موسم قطف الزيتون الحالي في مختلف المناطق بالضفة، حيث استهدفت الاعتداءات تحطيم أشجار الزيتون ومهاجمة المزارعين ومنعهم من جني محصولهم.
وأكد، أهمية الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره خطوة إيجابية لإنقاذ حل الدولتين، وضرورة تكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووقف الجرائم المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لإيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفق مبدأ حل الدولتين.
من جانبه، أكد هالنغ موقف الدنمارك الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وأشاد بالعلاقات الثنائية التي تربط الدنمارك وفلسطين، وضرورة العمل من أجل تطويرها وتعزيزها.
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