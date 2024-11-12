عرنكي يبحث مع الدنمارك لدى دولة فلسطين آخر المستجدات السياسية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، مع سفير مملكة الدنمارك لدى دولة فلسطين يغورد هالنغ آخر المستجدات السياسية.

واستعرض عرنكي خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، الأوضاع السياسية الداخلية والإقليمية والدولية، وتصاعد الأوضاع الكارثية الصعبة التي يتعرض لها شعبنا جراء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وحذر، من تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية كافة بما فيها القدس الشرقية من اقتحامات يومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، واتساع الاستعمار وتدمير كامل للبنية التحتية خلال الاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وارتفاع وتيرة هدم قوات الاحتلال للمنازل بشكل غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري.

كما تطرق عرنكي، إلى هجمة المستعمرين المسعورة بحق المزارعين في موسم قطف الزيتون الحالي في مختلف المناطق بالضفة، حيث استهدفت الاعتداءات تحطيم أشجار الزيتون ومهاجمة المزارعين ومنعهم من جني محصولهم.

وأكد، أهمية الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره خطوة إيجابية لإنقاذ حل الدولتين، وضرورة تكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووقف الجرائم المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لإيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفق مبدأ حل الدولتين.

من جانبه، أكد هالنغ موقف الدنمارك الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وأشاد بالعلاقات الثنائية التي تربط الدنمارك وفلسطين، وضرورة العمل من أجل تطويرها وتعزيزها.