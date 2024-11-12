صور أقمار اصطناعيّة تكشف أن إسرائيل تبني على امتداد خط ألفا منطقة منزوعة السلاح في سورية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - بدأت إسرائيل مشروع بناء على طول ما يسمى بـ"خط ألفا" الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سورية، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" في تقرير، أمس الإثنين.

وأكد التقرير أنه "يبدو أنها (إسرائيل) تضع الأسفلت، لمدّ طريق على طول الحدود مباشرة"، حسبما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الوكالة.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للوكالة أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

ويأتي هذا العمل، الذي أظهرت صور أقمار اصطناعية سابقة أنه بدأ بجدية في أواخر أيلول/ سبتمبر، بعد إكمال الجيش الإسرائيلي بناء طرق جديدة، وما يبدو أنها منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

كما بدأ الجيش الإسرائيلي في هدم قرى في لبنان، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإطلاق النار.

وحتى الآن، لم تحدث اشتباكات كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سورية والأراضي التي تحتلها إسرائيل، والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974.

وتحتفظ الأمم المتحدة بقوة لحفظ السلام في المنطقة منزوعة السلاح، تسمى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف".

وقال المتحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، نيك بيرنباك: "في الأشهر الأخيرة، لاحظت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أنشطة بناء يقوم بها الجيش الإسرائيلي على طول خط وقف إطلاق النار".

وتابع "في هذا الصدد، لاحظت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في بعض الحالات، أن أفراد الجيش الإسرائيلي والحفارات الإسرائيلية، ومعدات البناء الأخرى، والبناء نفسه، يتعدون على المنطقة الفاصلة".

وأضاف بيرنباك أنه "غير مسموح بدخول قوات عسكرية أو معدات أو أنشطة من جانب إسرائيل أو سورية في المنطقة الفاصلة".

وفي حين أن إسرائيل لم تعترف بالبناء، فقد بعثت برسالة من 71 صفحة في حزيران/ يونيو إلى الأمم المتحدة تحدد فيها ما وصفته بـ"الانتهاكات السورية لخط ألفا والوجود المسلح في المنطقة الفاصلة (التي) تحدث يوميا".

وأشارت الرسالة إلى العديد من الانتهاكات التي تزعم إسرائيل ارتكابها من مدنيين سوريين يعبرون الخط.

وأضافت الرسالة أن"الانتهاكات السورية لذلك الاتفاق تتسبب فقط في تصعيد التوترات في منطقتنا المضطربة بالفعل".