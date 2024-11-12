الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان ويقصف مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN- يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية بأن غارات الاحتلال تجددت على مناطق الحدث، وحارة حريك، والغبيري، والصفير، وشارع معوض، وبئر العبد، وحي الأميركان، والجاموس في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت تلك الغارات عن دمار واسع في المباني.

كما قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينتي صور والنبطية وبلدات البرج الشمالي، والبازورية، والقليلة، وجبال البطم، وصديقين، والطيري، وزبقين، والحفير التحتا، وشمع، والسماعية، والمروانية، وشبعا، وكفر رمان، ويحمر شقيف، ودبعال، وارنون، وحاريص، وحداثا، وعيناثا، وتبنين، ومجدل سلم، والصوانة، وشقرا، وكفرا، وياطر، وقلاوية، وبوداي، وتول، والناقورة، وعلما الشعب، والهرمل، وجبل اللبونة، وتلال البياضة في جنوب لبنان والبقاع.