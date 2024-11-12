وقفة في نابلس إسنادا للمعتقلين وتنديدا بجرائم الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN - نظمت الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في مدينة نابلس، وقفة لإسناد للمعتقلين والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

جاءت هذه الوقفة لمناسبة الذكرى الـ20 لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، ولإسناد والتنديد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في غزة والضفة.

وقال محافظ نابلس غسان دغلس: 20 عاما مرت على غياب قائد الوحدة الوطنية، ومفجر الثورة الفلسطينية، إذ إن شعبنا يسير على نهجه، وما وضعه من بصمات خلدها وزرعها في نفوس كل أحرار العالم وعقولهم.

من جهته، قال أمين سر حركة فتح في نابلس محمد حمدان في كلمة اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، إن الرئيس الشهيد ياسر عرفات رسخ الثوابت الوطنية، ومبادئ الوحدة الوطنية، التي حملها من بعده الرئيس محمود عباس، الذي يُذكّر العالم بأن قضية الحركة الأسيرة هي إحدى الثوابت الوطنية شأنها شأن القدس وحق العودة.

وطالب المشاركون في الوقفة، مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات التي تُعنى بالمعتقلين، بالتدخل العاجل لوقف ما يتعرض له المعتقلون من سياسة القتل العمد، والتنكيل والتعذيب.

وأكدوا أن استمرار جرائم الاحتلال ومجازره البشعة في قطاع غزة والضفة، التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ، تدلل على إمعانه في المضي في حرب الإبادة أمام الصمت الدولي الذي لا يحرك ساكنا.

وشددوا على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال والخلاص منه، مؤكدين ضرورة تحمل منظمات حقوق الإنسان مسؤولياتها، خاصة في متابعة قضايا المعتقلين وفضح ممارسات الاحتلال.