التميمي تناقش مع بعثة البنك الدولي إستراتيجية قطاع البيئة للإنعاش المبكر

(MENAFN
- Palestine News Network
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البيرة
/ PNN - ناقشت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، مع بعثة البنك الدولي لفلسطين التقدم في إستراتيجية قطاع البيئة في قطاع غزة للإنعاش المبكر، إلى جانب تقييم سريع للاحتياجات البيئية.
وشددت التميمي وبعثة البنك الدولي، برئاسة المديرة الإقليمية للبنك مسكي، وبحضور ممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد، والفريق المرافق لهما، على أهمية إجراء تقييم ميداني دقيق للآثار البيئية على أرض الواقع في قطاع غزة والضفة الغربية، مع ضرورة الاعتماد على خبراء مختصين لأخذ العيّنات البيئية وتحليلها.
وأكد الطرفان أهمية توحيد الجهود الرامية إلى إعادة المؤسسات الدولية الإعمار في قطاع البيئة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة نفايات الهدم، والنفايات الخطرة، والنفايات الصلبة والمنزلية، والمياه العادمة، بالإضافة إلى قضايا التنوع الحيوي وتدهور الساحل وتلوث البحر المتوسط.
كما ناقشا تأثير التغيرات المناخية الناتجة عن الحرب في القطاعات الأخرى، وأهمية إدراج هذه التأثيرات في خطط إعادة الإعمار، مشيرين إلى أهمية تقييم انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الحرب على غزة ومعالجة آثارها.
وأشارت التميمي إلى ضرورة تقييم الأضرار البيئية الناتجة عن الاجتياحات المتكررة للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، والتي ألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي.
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