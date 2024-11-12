وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN - شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في سجون الاحتلال، وتنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في محافظة جنين، صورا لمعتقلين في سجون الاحتلال، ورددوا هتافات دعما لهم ولأهلنا في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.
وطالب ذوو المعتقلين المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لإنهاء معاناة أبنائهم في سجون الاحتلال، في ظل ما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد، ونقص في الغذاء والألبسة والأغطية.
MENAFN12112024000205011050ID1108875932
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.