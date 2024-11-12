وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في سجون الاحتلال، وتنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، ومؤسسات الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في محافظة جنين، صورا لمعتقلين في سجون الاحتلال، ورددوا هتافات دعما لهم ولأهلنا في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.

وطالب ذوو المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لإنهاء معاناة أبنائهم في سجون الاحتلال، في ظل ما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد، ونقص في الغذاء والألبسة والأغطية.