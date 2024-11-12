الأمم المتحدة تدعو للسماح بوصول المساعدات إلى شمال غزة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الوصول الإنساني إلى محافظة شمال غزة لا يزال محدودا للغاية، معربا عن قلقه بشأن مصير الفلسطينيين الباقين في شمال غزة، حيث يستمر الحصار الإسرائيلي المفروض على المنطقة.

ودعا المكتب الأممي إسرائيل إلى فتح ممر إنساني بشكل عاجل أمام المساعدات الإنسانية نظرا للاحتياجات الهائلة للسكان.

وقد منع جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي، ثم منع البضائع في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليشن بعد ذلك هجوما عسكريا واسعا على سكان جباليا وبيت لاهيا

فصل فعليا شمال غزة عن باقي القطاع.

وفي تقرير حديث، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الوكالات الإنسانية قدمت خلال الشهر الماضي 50 طلبا إلى السلطات الإسرائيلية لدخول محافظة شمال غزة، رفض 33 منها مباشرة وقُبلت 8 طلبات قُوبلت بعد ذلك بالعوائق.

وذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الوصول الإنساني إلى شمال غزة بشكل عام كان محدودا للغاية، وأن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سجل 98 محاولة خلال الشهر الماضي لتنسيق الحركة إلى الشمال عبر نقطة تفتيش على طول وادي غزة، موضحا أن 85% من تلك الطلبات قد رفضت أو عُرقلت.

بدورها، قالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة تعمل بلا كلل -في ظل العنف المستمر بغزة- للحفاظ على تشغيل المستشفيات وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة.

وفي مؤتمر صحفي عقدته بمقر المكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في القاهرة بشأن حالات الطوارئ الصحية، حذرت حنان بلخي من التدهور الكارثي للأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة في فلسطين ولبنان.

وشددت بلخي على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الضرورية، وأشارت إلى ما قاله المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن عدم وجود بديل للأونروا.

وجددت الدعوة إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان، وضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة من دون عوائق، وطالبت بحماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية في جميع الأوقات.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال اجتياحا بريا في شمالي قطاع غزة بذريعة منع حركة (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة، في حين يقول الفلسطينيون إن

إسرائيل

ترغب في احتلال شمالي القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد

تهجير سكانه.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023

حربا على قطاع غزة

خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة

قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.