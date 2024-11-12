كاتس: لن يكون هناك أي وقف لإطلاق نار ولا هدنة في لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -كرر الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، معارضته لوقف إطلاق نار في لبنان، وكتب في منصة "إكس" أنه "لن يكون هناك أي وقف لإطلاق نار ولن تكون هدنة"، وذلك في الوقت الذي ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، أمس، أنه يوجد تقدم نحو تسوية في لبنان.

وكتب كاتس أنه "التقيت أمس مع هيئة الأركان العامة وشددت على أن سياسة إسرائيل بشأن لبنان هي أن العمليات الشديدة التي نفذها الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن ضد حزب الله، واغتيال تصر الله، تشكل صورة انتصار وينبغي الاستمرار في العمليات الهجومية، من أجل مواصلة تدمير قدرات حزب الله وتحقيق ثمار الانتصار".

وأضاف كاتس أنه "في لبنان لن يكون أي وقف لإطلاق نار ولا هدنة. وسنستمر في توجيه ضربات إلى حزب الله بكامل القوة إلى حين تحقيق أهداف الحرب".

وتابع أن "إسرائيل لن توافق على أي تسوية لا تضمن حق إسرائيل بإنفاذ ومنع الإرهاب بنفسها، وتحقيق غايات الحرب في لبنان، بتفكيك حزب الله من سلاحه وإعادته إلى ما وراء نهر الليطاني وعودة سكان الشمال بأمان إلى بيوتهم".

إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية شككت بقدرة إسرائيل على تحقيق مزاعم كاتس، الذي يوصف بأنه يفتقر لخبرات أمنية، وأن أقواله لا تتعدى كونها تصريح أجوف. وأشار موقع "واينت" الإلكتروني إلى أن "تفكيك حزب الله من سلاحه"، هو "هدف ليس واضحا مدى إمكانية تحقيقه بدون اجتياح بري واسع النطاق، وعمليا لا يوجد هدف معلن كهذا من جانب جهاز الأمن. وحتى أن تفكيكه من سلاحه حتى نهر الليطاني لم يكن غاية الاجتياح المحدود في القرى المحاذية للحدود. وستبقى في جنوب لبنان عشرات القرى الشيعية مع أسلحة لن يصلها الجيش الإسرائيلي برا، مثلما فعل القرى الملاصقة للحدود".

وأضاف "واينت" أن حزب الله أطلق، أمس، 175 قذيفة صاروخية على شمال إسرائيل، رغم إعلان كاتس، خلال تسلمه منصب وزير الأمن، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل انتصرت على حزب الله.

في هذه الأثناء، "تبلورت تفاهمات حول تسوية في لبنان بين إسرائيل والولايات المتحدة"، حسب "واينت"، وأن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يزور واشنطن كمبعوث خاص لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مسعى للتوصل إلى اتفاق على تفاصيل تسوية في لبنان.

إلا أنه صحة تقارير إسرائيلية حول تقدم نحو تسوية مع لبنان بوساطة أميركية ليست واضحة، إذا صرح رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الأسيبوع الماضي، أن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلا أن العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية".