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المومني: سمة الحكومة الحالية هي العمل الميداني

11/12/2024 7:09:07 AM
(MENAFN- Amman Net) أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال مؤتمر صحفي مشترك ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ان الهدف من انعقاد مجلس الوزراء في المحافظات هو التأكيد على أن سمة هذه الحكومة هي العمل الميداني.
وأشار المومني إلى أنه بالتوازي مع الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء والوزراء، سيستمر مجلس الوزراء في الانعقاد شهرياً في المحافظات.

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