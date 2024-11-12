المومني: سمة الحكومة الحالية هي العمل الميداني

(MENAFN
- Amman Net) أكد وزير
الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال مؤتمر صحفي مشترك ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ان الهدف من انعقاد مجلس
الوزراء في المحافظات هو التأكيد على أن سمة هذه الحكومة هي العمل الميداني.
وأشار المومني إلى أنه بالتوازي مع الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء والوزراء، سيستمر مجلس الوزراء في الانعقاد شهرياً في المحافظات.
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