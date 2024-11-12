وزير الصناعة والتجارة يفتتح قاعة عرض شركة غاز البحرين الجديدة بعراد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو، وزير
الصناعة والتجارة، مواصلة تعزيز الإجراءات التجارية، وذلك بما يسهم في تدعيم بيئة الأعمال بمملكة البحرين، ورفد المنظومة الاقتصادية، منوهاً بدور مؤسسات القطاع الخاص في ترجمة أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022 - 2026)، وذلك من خلال استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية للانخراط في هذا القطاع الواعد، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
جاء ذلك خلال حضوره حفل افتتاح قاعة عرض شركة غاز البحرين الجديدة في منطقة عراد، حيث كان في استقباله بشار محمد علي الحسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عدد من كبار المسئولين في الوزارة والشركة.
وخلال جولة في المعرض، اطلع الوزير على خط سير عمل شركة غاز البحرين، والذي يضم مجموعة من أشهر المنتجات العالمية ذات الجودة العالية والمتخصصة في العديد من مجالات تركيبات الغاز وخطوط الأنابيب، وغازات التبريد والتكييف، وخزائن المطابخ الإيطالية، والأجهزة المنزلية الكبيرة، ومعدات خدمات الطعام، ونطاقات الطهي، ونطاقات الأفران، وأسطح الطاولات للمستهلكين، وغيرها من المنتجات.
الجدير ذكره أن شركة غاز البحرين تأسست في أبريل 1962، وسرعان ما تطورت من شركة توزيع الغاز إلى شركة متخصصة في معدات المطبخ في البحرين ومتجر شامل لجميع متطلبات معدات المطبخ، إضافة إلى ذلك تعد غاز البحرين أيضًا موردًا للمنتجات والخدمات المتخصصة في قطاع أنظمة توزيع الوقود وإدارته بالإضافة إلى توفير غازات التبريد.
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