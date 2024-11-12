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وزير الشؤون القانونية يستقبل سفير دولة قطر لدى المملكة

11/12/2024 7:07:01 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، اليوم الاثنين، سلطان بن علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعينه سفيراً لبلاده.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزيرالشؤون القانونية بالسفير القطري، مشيداً بجهوده في توطيد العلاقات الدبلوماسية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح لما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
ومن جانبه؛ أعرب سفير دولة قطر عن شكره و تقديره لوزير الشؤون القانونية على حسن الاستقبال، مؤكداً مواصلة الحرص على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين تحقيقاً للتطلعات الأخوية المشتركة، متمنياً
للمملكة المزيد من التقدم والازدهار.

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