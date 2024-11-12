وزير الشؤون القانونية يستقبل سفير دولة قطر لدى المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير
الشؤون القانونية، اليوم الاثنين، سلطان بن علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعينه سفيراً لبلاده.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزيرالشؤون القانونية بالسفير القطري، مشيداً بجهوده في توطيد العلاقات الدبلوماسية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح لما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
ومن جانبه؛ أعرب سفير دولة قطر عن شكره و تقديره لوزير الشؤون القانونية على حسن الاستقبال، مؤكداً مواصلة الحرص على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين تحقيقاً للتطلعات الأخوية المشتركة، متمنياً
للمملكة المزيد من التقدم والازدهار.
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