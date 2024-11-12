بهدف الاطلاع على مطابقة معايير برنامج المدن الصحية.. محافظ الشمالية يلتقي بوفد منظمة الصحة العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ألتقى علي عبدالحسين العصفور، محافظ المحافظة الشمالية، وفد منظمة الصحة العالمية، وذلك لتقييم اعتمادها محافظة صحية ضمن برنامج المدن الصحية العالمي، مؤكدًا
أن هذا التكامل الذي يعكسه تواجد عدة جهات دولية ومحلية تحت مظلة هذا البرنامج الذي ترأسه منظمة الصحة العالمية يدل على الإرادة والمسؤولية المجتمعية الواحدة لتعزيز مفهوم أن (الصحة هي مسؤولية الجميع وبالجميع).
وقال علي عبدالحسين العصفور: من خلال رؤيتنا في تجربة منطقة عالي وحصولها على الاعتماد، نتطلع لاعتماد الشمالية محافظة صحية تزامنا مع الاحتفاء باليوبيل الفضي لمرور 25 عام على تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، لمقاليد الحكم.
وأضاف أن مكتب منسق المدن الصحية بالمحافظة قام خلال الفترة الماضية بجهود جبارة من أجل تحقيق معايير ومتطلبات البرنامج، من خلال تنفيذ المبادرات والإنجازات التي تم عرضها، وتأتي هذه الزيارات الميدانية لجهات حكومية وأماكن مختلفة من المحافظة من أجل التعرف عن كثب على حجم الشراكة بين القطاعات، ومستوى الرعاية الصحية والخدمات التي تتوفر في المحافظة الشمالية.
ولفت المحافظ إلى أن اعتماد الشمالية محافظة صحية سيكون وسيلة لتحقيق أهداف أكبر في مجال التنمية الصحية المستدامة، وتعزيز السلوك الصحي في المجتمع من أجل رفع الرصيد الصحي وتحقيق السعادة في مجتمعنا.
من جانبها؛ أعربت الدكتورة سمر الفقي الخبيرة الإقليمية لبرنامج المدن الصحية عن سعادتها بالنجاحات التي حققها برنامج المدن الصحية في البحرين، منوهة أن جودة الحياة وسعادة الإنسان تتحقق من خلال العمل على جميع محددات الصحة وتطويرها ومعالجتها، مثمنة جهود المحافظة الشمالية وحرصها على تنفيذ مختلف المبادرات الداعمة لهذا البرنامج، من خلال مشاركة كافة القطاعات والمجتمع بكافة فئاته.
كما قام الوفد بزيارة عدد من المراكز الصحية ومركز الجسرة للحرفين، إضافة إلى عرض التجارب الناجحة لعدد من الخطط والمشاريع التي أقيمت بالمحافظة.
حضر اللقاء الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثل منظمة الصحة العالمية في البحرين، والدكتورة سامية بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، وأعضاء ممثلين من اللجنة العليا ورؤساء اللجان المجتمعية.
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