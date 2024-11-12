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بهدف الاطلاع على مطابقة معايير برنامج المدن الصحية.. محافظ الشمالية يلتقي بوفد منظمة الصحة العالمية

11/12/2024 7:07:00 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألتقى علي عبدالحسين العصفور، محافظ المحافظة الشمالية، وفد منظمة الصحة العالمية، وذلك لتقييم اعتمادها محافظة صحية ضمن برنامج المدن الصحية العالمي، مؤكدًا
أن هذا التكامل الذي يعكسه تواجد عدة جهات دولية ومحلية تحت مظلة هذا البرنامج الذي ترأسه منظمة الصحة العالمية يدل على الإرادة والمسؤولية المجتمعية الواحدة لتعزيز مفهوم أن (الصحة هي مسؤولية الجميع وبالجميع).
وقال علي عبدالحسين العصفور: من خلال رؤيتنا في تجربة منطقة عالي وحصولها على الاعتماد، نتطلع لاعتماد الشمالية محافظة صحية تزامنا مع الاحتفاء باليوبيل الفضي لمرور 25 عام على تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، لمقاليد الحكم.
وأضاف أن مكتب منسق المدن الصحية بالمحافظة قام خلال الفترة الماضية بجهود جبارة من أجل تحقيق معايير ومتطلبات البرنامج، من خلال تنفيذ المبادرات والإنجازات التي تم عرضها، وتأتي هذه الزيارات الميدانية لجهات حكومية وأماكن مختلفة من المحافظة من أجل التعرف عن كثب على حجم الشراكة بين القطاعات، ومستوى الرعاية الصحية والخدمات التي تتوفر في المحافظة الشمالية.
ولفت المحافظ إلى أن اعتماد الشمالية محافظة صحية سيكون وسيلة لتحقيق أهداف أكبر في مجال التنمية الصحية المستدامة، وتعزيز السلوك الصحي في المجتمع من أجل رفع الرصيد الصحي وتحقيق السعادة في مجتمعنا.
من جانبها؛ أعربت الدكتورة سمر الفقي الخبيرة الإقليمية لبرنامج المدن الصحية عن سعادتها بالنجاحات التي حققها برنامج المدن الصحية في البحرين، منوهة أن جودة الحياة وسعادة الإنسان تتحقق من خلال العمل على جميع محددات الصحة وتطويرها ومعالجتها، مثمنة جهود المحافظة الشمالية وحرصها على تنفيذ مختلف المبادرات الداعمة لهذا البرنامج، من خلال مشاركة كافة القطاعات والمجتمع بكافة فئاته.
كما قام الوفد بزيارة عدد من المراكز الصحية ومركز الجسرة للحرفين، إضافة إلى عرض التجارب الناجحة لعدد من الخطط والمشاريع التي أقيمت بالمحافظة.
حضر اللقاء الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثل منظمة الصحة العالمية في البحرين، والدكتورة سامية بهرام الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، وأعضاء ممثلين من اللجنة العليا ورؤساء اللجان المجتمعية.

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