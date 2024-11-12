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طلبة الأردن يستعدون لامتحانات الفصل الأول وعطلة الشتاء

11/12/2024 5:25:29 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني- يستعد طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الأردن لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد أقل من 40 يوما، وتحديدا في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر القادم في المدارس الحكومية، والحادي والعشرين من ذات الشهر في المدارس الخاصة.


وبعد امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ عطلة الشتاء للعام الدراسي 2025/2024 وذلك وفقا للتقويم الصادر عن وزارة التربية والتعليم.


المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس الأونروا


اختبارات الفصل الدراسي الأول: من 18 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 5 كانون الثاني/يناير 2025.


عطلة الشتاء: تبدأ عطلة الشتاء في 6 كانون الثاني/يناير 2025 وتمتد حتى 16 من ذات الشهر.


دوام الفصل الثاني: يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني في 19 كانون الثاني/يناير 2025.


اختبارات الفصل الثاني: وتعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الثانوية الصف الثاني عشر في الفترة من 7 أيار/مايو 2025 إلى 24 أيار/مايو 2025، بينما تكون اختبارات طلبة التعليم الأساسي والثانوي الصف الحادي عشر من 1 حزيران/يونيو 2025 إلى 25 حزيران/يونيو 2025.


العطلة الصيفية: وتبدأ العطلة الصيفية بحسب وزارة التربية والتعليم في 26 حزيران/يونيو 2025، ويكون 30 حزيران/يونيو موعدا للانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية.


المدارس الخاصة


اختبارات الفصل الدراسي الأول: تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول في 21 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتستمر حتى 7 كانون الثاني/يناير 2025.


عطلة الشتاء: تبدأ عطلة الشتاء في 8 كانون الثاني/يناير 2025 وتستمر حتى 30 من ذات الشهر.


دوام الفصل الثاني: يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 2 شباط/فبراير 2025.


اختبارات الفصل الثاني: اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المدارس الخاصة تبدأ في 24 أيار/مايو 2025 وتستمر حتى 19 حزيران/يونيو 2025.


العطلة الصيفية: وتبدأ العطلة الصيفية في 19 حزيران/يونيو 2025.


أوقات الدوام الجديدة


وكانت وزارة التربية والتعليم قد أجرت تعديلا على أوقات دوام المدارس الحكومية بدأ العمل فيه بتاريخ 2024/11/3 مع استمرار الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، على أن يستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ / 2025 م.


دوام مدارس الفترة الواحدة:


يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 صباحا وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 ومدتها 45 دقيقة.


دوام مدارس الفترتين كالآتي:


الفترة الصباحية: يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 صباحا وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30.


الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12:50 مساء وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرا.


وأوضحت الوزارة أن مدة الحصة الدراسية في كلتا الفترتين الصباحية والمسائية 35 دقيقة مع إلغاء استراحة الـ5 دقائق، فيما تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 صباحا.

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