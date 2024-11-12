المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الثاني (بترا )- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الثلاثاء، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة المسيرة داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة ".
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير جميع الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
-- (بترا )
ل م/أ م / س س
12/11/2024 09:18:20
MENAFN12112024000117011021ID1108875581
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