دمية للأطفال تأخذك لموقع إباحي.. فضيحة تضرب شركة شهيرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - على مدى الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل بما وصفته بفضيحة شركة كبيرة وشهيرة لبيع الألعاب والدمى للأطفال.

إذ شارك العديد من المستخدمين صورة لرابط وجدوه على علبة "دمية" مستوحاة من "الشرير"، اشتروها لأطفالهم، يربط متتبعه بموقع إباحي.

كما أوضحوا أن هذا الرابط الفاضح وجدوه على الجزء الخلفي من العلب الخاصة بتلك الدمى التي صنعتها شركة الألعاب العملاقة "ماتيل"، ويأخذك لموقع إباحي بدلاً من صفحة WickedMovie الرسمية لشركة Universal Pictures.

اعتذار من الشركة

أمام هذه الضجة، في أعربت شركة "ماتيل" عن أسفها "العميق" لحدوث مثل هذا الخطأ، وأوضحت في بيان أنها "علمت بوجود خطأ مطبعي على عبوة دمى مجموعة Mattel Wicked"، التي تباع بشكل أساسي في الولايات المتحدة"، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس.

كما أكدت أنها بدأت باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسألة. لكنها لم توضح ما إذا كانت تلك الإجراءات تتضمن سحب المنتجات غير المباعة ذات الرابط الفاضح من المتاجر.

غير أن تلك الدمى لم تعد متوفرة على الأقل في مواقع مثل Amazon وTarget وMattel.

إلى ذلك، نصحت الشركة المستهلكين الذين سبق أن اشتروا تلك الدمى بالتخلص من عبواتها أو حجب الرابط، والاتصال بخدمة العملاء في ماتيل للحصول على مزيد من المعلومات.

وكانت شركة ماتيل كشفت عن مجموعتها الخاصة المستوحاة من فيلم "Wicked" في وقت سابق من هذا العام. وفي شهر يوليو الماضي، أظهر عرض ترويجي على إنستغرام سينثيا إريفو وأريانا غراندي، اللتين تلعبان دور Elphaba وGlinda في الفيلم القادم لشركة Universal Pictures، وهما يشاهدان هذه الدمى.