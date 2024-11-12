غارات على جنوب لبنان وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت وحزب الله يتصدى لمحاولات تسلل إسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - شنّ جيشالاحتلال الإسرائيلي، غارات على مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الثلاثاء، فيما شهدت المنطقة حركة نزوح كبيرة، هربا من القصف الإسرائيليّ.

وواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدوانه العسكري الواسع على لبنان، حيث كثف القصفه الجوي والمدفعي، تزامنا مع التوغل البري، على لبنان لليوم الـ51 تواليا، في وقت يواصل حزب الله التصدي لتوغلات القوات الإسرائيلية، وقصف المواقع العسكرية والبلدات الإسرائيلية في الشمال.

فيما دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في الجليل الأعلى والغربية وفي بلدة كريات شمونة ومحيطها، وذلك تحسبا من تسلل طائرات مسيرة مفخخة وإطلاق رشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية.

وأعلن حزب الله عن تنفيذ 22 عملية ضد أهداف ومواقع إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتراوحت عمليات وهجمات المقاومة ما بين قصف بصليات صاروخية وقذائف المدفعية، واستهداف تجمعات وآليات الجيش الإسرائيلي والقواعد العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

إلى ذلك، شن الطيران الإسرائيلي، غارات على محيط مدينة صور، وديركيفا، وصريفا، وتول، جنوبي لبنان، كما نفذ غارة على أطراف بلدة شمسطار غرب بعلبك. بلدة رومين في قضاء النبطية، حيث أوقعت الغارات الإسرائيلي شهداء وجرحى بصفوف المدنيين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الـ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الماضي، وفق بيان لوزارة الصحة، إلى 3189 شهيدا و14078 جريحا، بينما استشهد أكثر من 40 لبنانيا وأصيب 31 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات بجبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع.