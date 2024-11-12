سفيران إسرائيليان سابقان في واشنطن: ترامب غير متوقّع ودون كوابح.. وعلينا التعامل معه بذكاء وجرأة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - حذرسفيران إسرائيليان سابقان في واشنطن من أن الرئيس ترامب، في ولايته الجديدة، سيكون غير متوقّع، بلا كوابح، محرّرًا من القيود، ودعياإسرائيل للتعامل معه بسياسة حكومية جريئة وذكية.

يقول الأول إنه على إسرائيل عدم رفض فكرة التطبيع مع السعودية، مقابل التزامها بدخول مسار“غير ملزم” يفضي إلى دولة فلسطينية، فيما يرى الثاني أنها فرصة لحل الإشكالات الأساسية، وإبعاد المخاطر على المدى البعيد.

ويقول داني أيالون، في مقال ينشره موقع القناة 12 العبرية، إن انتصار دونالد الساحق في الانتخابات الرئاسية يبشّر بمرحلة جديدة في أمريكا، داخليًا، وأيضًا في الساحة الدولية. ويعلّل ذلك بالقول إنه، بعكس انتصاره في سنة 2016، هذه المرة، فاز ترامب أيضًا بعدد الناخبين العام بفارق غير متوقع، وبفجوة على منافسته، وهو ما يمنحه شرعية كاملة كقائد منتخب بشكل ديمقراطي، ولا يمكن الطعن في ذلك.

ويضيف:“حقيقة أن الجمهوريين سيسيطرون أيضًا على مجلسَي النواب والشيوخ ستسمح لترامب بحرية عمل كاملة لتطبيق سياساته، وضمنها السياسات الخارجية للولايات المتحدة، مع التشديد على الشرق الأوسط، وطبعًا العلاقات مع إسرائيل. نحن نتحدث هنا عن أربعة أعوام من السياسة الخارجية الفاشلة لواشنطن، والتي تجلّت في غياب الردع لروسيا بعد اجتياحها أوكرانيا، والتخلّي عن الحلفاء في أفغانستان، وطبعًا الفشل المطلق في تحرير المخطوفين، ووقف القتال في غزة ولبنان، وفي مواجهة إيران. خلال الأعوام الأربعة، فقدت الولايات المتحدة قدرتها على الردع في مقابل أعدائها إلى حدّ بعيد، وأيضًا تأثيرها في حلفائها.”

طبقًا لأيالون، فإن ترامب، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، سيكون متحررًا الآن من جميع الضغوط السياسية خلال ولايته الثانية؛ فهو يفهم الآن أن التاريخ سيحكم عليه استنادًا إلى الأفعال، وليس إلى أقوال الحملات الانتخابية، وقد حصل على فرصة ثانية لن تتكرر من أجل مسح سجلّه المظلم، والعمل على استقرار كوني. ويرى أيالون أن شرط ذلك هو تجديد وتقوية قوة الردع الأمريكية التي ستستفيد أيضًا من تصرفات ترامب غير المتوقعة، ولهجته التهديدية التي ستدفع الحلفاء والأعداء إلى الانصياع. ومن هنا يستنتج أن إدارة ترامب ستتميّز، على ما يبدو، بميلها الانعزالي، لكن الحاجة إلى التدخل الأمريكي في مناطق التأثير ستتقلّص مع تجدّد قوة الردع، معتبرًا أن هذا ما سيمنع، على سبيل المثال، حالات التردّد بشأن إرسال قوات أمريكية إلى مناطق مختلفة في العالم.

أما بخصوص تعامل ترامب مع إسرائيل عمومًا، ومع نتنياهو بشكل خاص، فيقول أيالون إنه لا يجب أن نتوقع سلوكًا عاطفيًا، مثلما جرى مع بايدن، إنما السعي لتحقيق إنجازات تاريخية يمكن أن تغيّر الشرق الأوسط بشكل جوهري: توسيع“اتفاقات أبراهام” والتطبيع مع السعودية، تقوية التحالف الداعم لأمريكا، إلى جانب عزل إيران، وهو ما سيمنح إسرائيل أفضلية كبيرة جدًا، بثمن محتمل، هو عملية سياسية حيال الفلسطينيين. ويقول إنه، في هذا السياق، من المهم التذكير بما تتجاهله حكومة نتنياهو المتطرّفة، وهو أن“صفقة القرن” الخاصة بإدارة ترامب السابقة (2019) تضمّنت رؤية“حل الدولتين”، وأن هامش الحركة لدى نتنياهو مع ترامب سيكون محدودًا، مقارنةً بما كانت عليه الحال خلال ولاية بايدن.

طبقًا لأيالون، فإن ترامب أيضًا سيعزّز مكانة إسرائيل في العالم، مثلما جرى في ولايته الأولى، وإن هذا سيتجلى في أنه لن يسمح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإذلال إسرائيل.

ويتابع:“نذكر في هذا السياق أنه هدّد بوقف تمويل المنظمات الدولية التي تعامل إسرائيل بطريقة سيئة، حتى أنه أخرجَ الولايات المتحدة من اليونسكو. وعندما تدافع الولايات المتحدة عن إسرائيل أمام التحريض والإدانات، فإن أغلبية دول العالم تتماشى مع هذا الخط، وبصورة خاصة دول أوروبا”.

في المقابل، يرجّح أيالون أن المساعدات العسكرية لإسرائيل ستواجه تحديات مع إدارة ترامب، فهو رجل أعمال مخضرم، وسيطالب بدفع ثمن هذه المساعدات بالكامل. وبرأيه، سيكون من الأفضل لإسرائيل ألّا تنتظر حُكم ترامب، وأن تبادر بنفسها إلى وقف هذه المساعدات بالتدريج، في مقابل تعميق التعاون العسكري والاستخباراتي والتكنولوجي مع واشنطن.

ويعتبر أن هذه القضايا كلّها ستكون في صلب العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بشكل يؤثّر في مكانة الأخيرة إقليميًا ودوليًا، وأيضًا من الممكن أن تؤثّر في مكانتها السياسية الداخلية.

ويخلص أيالون للقول:“إنها بداية جديدة تتضمّن مفاجآت غير متوقّعة، لكن هناك فرصة كبيرة أيضًا. التحديات الكبيرة أمام إسرائيل في مجالات الأمن والاقتصاد والقضايا السياسية والاجتماعية الداخلية تتطلّب سياسة حكومية جريئة وذكية، وفي الأساس، نظرة بعيدة المدى، معنية بحلِّ الإشكالات الأساسية وإبعاد المخاطر”.

وهذا ما يتوقعه سفير إسرائيلي سابق في واشنطن، مايكل أورن، الذي يتوقّع تبعات بعيدة المدى لانتخاب ترامب على الشرق الأوسط وإسرائيل، معتبرًا أن الأخيرة ستحقّق مكاسب دبلوماسية كثيرة إنْ أحسَنَت التعامل مع الرئيس الجديد، وتعاملت معه بحكمة وصدق.

في مقال تنشره صحيفة“يديعوت أحرونوت”، اليوم، يرى أورن أنه يتوجّب على إسرائيل فهم مواقف ترامب في مواضيع مثل إنهاء الحرب والبحث عن سلام. ويضيف:“علينا أن نقدّم له مساعدتنا، كما ساعد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بيغن للتغلب على معارضة داخلية للانسحاب التام من سيناء مقابل سلام مع مصر، ووقتها هدّد الرئيس الأمريكي بوقف الدعم لإسرائيل علانية، والآن هناك توقّعات بأن يتكرّر هذا السيناريو مجددًا مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض”.

أورن: رغم أن التاريخ لا يعود على نفسه دائمًا، فإن ترامب ليس كارتر، ونتنياهو ليس بيغن. ليّ اليد أداة مهمة في الدبلوماسية

ويضيف:“ترامب يكره الحروب المكلفة، ويطالب إسرائيل بوقف الحرب على“حماس” و”حزب الله” حتى موعد أقصاه دخوله البيت الأبيض. ترامب ليس بايدن، ولا أوباما، وعندما يقول مهدّدًا“لا، إياك!”، فلا أحد، بمن فيهم نتنياهو، يستطيع معارضته. وزراء كثر لا يريدون وقف الحروب، لكن نتنياهو، كبيغن من قبله، يستطيع القول لهم: ماذا يمكننا أن نفعل، فالرئيس الأمريكي يقوم بليّ ذراعنا. الحروب ستنتهي، وعلى الأقل سيتم استعادة المخطوفين”.

كما يوضح أن“السعودية ستشترط التطبيع معها بالدخول في مسار يفضي لدولة فلسطينية، وعندها سيقول نتنياهو إن حكومته لا توافق على ذلك، وبعد ذلك سيصدر ترامب الأوامر. يمكن لنتنياهو القول لحكومته إن الرئيس قام بليّ ذراعنا، وهذا أمر لن يلزمنا بأي شيء، مجرد كلمات، وهكذا تحقق إسرائيل سلامًا مع الرياض”.

ويخاطب أورن أوساط اليمين الصهيوني، التي سارعت للابتهاج بانتخاب ترامب، بالقول:“إنكم تنسون معارضة ترامب ضمّ منطقة ج في الضفة الغربية، والبناء غير المحدود للمستوطنات، مثلما وقع خطة سلام تقوم على حل الدولتين”.

ويتابع:“من الصعب، وربما من المستحيل، إقناع ترامب بترك سياسته هذه. بالعكس، فربما يجبرنا على ترك سياستنا نحن، بيد أن هذا ليس بالضرورة في غير صالحنا، كما خبر بيغن في كامب ديفيد”.

ويخلص أورن للقول:“رغم أن التاريخ لا يعود على نفسه دائمًا، فإن ترامب ليس كارتر، ونتنياهو ليس بيغن؛ ليّ اليد هو أداة مهمة في الدبلوماسية”.





المصدر / القدس العربي