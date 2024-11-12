للتستر على جرائمها.. إسرائيل تزعم التحقيق بقتل فلسطينيين شمال غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان جنوده انتهكوا القانون الدولي بقتلهم مئات الفلسطينيين شمال قطاع غزة، لكنها استبعدت أن يفضي ذلك إلى إدانات، فيما أكدت منظمات حقوقية أن تلك التحقيقات تُستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية.

يأتي ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين شمال قطاع غزة بشكل خاص منذ 39 يوما وجميع أنحاء قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وقالت "هآرتس" : إن مئات المدنيين الفلسطينيين استشهدوا

بهجمات إسرائيلية منذ بدء الاجتياح البري شمال القطاع في 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأضافت: "تُقدر الأمم المتحدة أنه في الأسابيع الخمسة التي تلت بدء الاجتياح، استشهد

أكثر من 1000 شخص في المنطقة، بما في ذلك مدن جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا".

وأوضحت أن "الغالبية العظمى من هؤلاء استشهد بهجمات على مبان سكنية وملاجئ مؤقتة ومبان عامة يختبئ فيها المدنيون الذين تمسكوا بالبقاء في شمال غزة رغم أوامر الجيش الإسرائيلي بالتحرك جنوبا".

ولفتت إلى انه "على عكس ما تم القيام به في الأشهر الأولى من الحرب على غزة، بالكاد ينشر الجيش الإسرائيلي معلومات حول أهداف اجتياح شمال القطاع، كما لم ينشر الجيش صورا أو مقاطع فيديو توثق مصادرة وسائل قتالية أو الكشف عن أنفاق لحماس في المنطقة".

واعتبرت الصحيفة أن "الجيش على ما يبدو يواجه أيضا مشكلة في تبرير النطاق الواسع لعمليات القتل" هناك.

وكشفت النقاب عن أن الجيش يدعي أن آلية التحقيق التابعة له تحقق حاليا في ما لا يقل عن 16 هجوما لقواته بشمال القطاع في الفترة من 21 أكتوبر الماضي وحتى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقالت موضحة: "يتم إجراء مثل هذا التحقيق في الحالات التي يوجد فيها اشتباه في أن سياسة استخدام النار كانت غير متناسبة أو تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي".

وأضافت: "تحيل آلية التحقيق توصياتها إلى المدعي العام العسكري، الذي يقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا أم لا".

لكن منظمات حقوق الإنسان، وفق "هآرتس"، تقول إنه بناءً على تجارب سابقة، "لن تؤدي التحقيقات إلى تحقيقات جنائية، وهي تُستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية".

وتضيف هذه المنظمات أن هذه "التحقيقات تستغرق سنوات مقارنة بأيام إلى أسابيع في جيوش أخرى، ومعظمها يُغلق دون قرار بفتح تحقيق جنائي ضد المتورطين".

ولفتت إلى أنه "تم إنشاء آلية التحقيق في الجيش الإسرائيلي لمواجهة مطالب الهيئات الدولية بالتحقيق مع الجنود للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب، حيث ينص القانون الدولي على أنه إذا تم إجراء تحقيق شامل في إسرائيل، فلا يمكن التحقيق في القضية في وقت واحد خارج البلاد".

وفي 5 أكتوبر الماضي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وذكرت "هآرتس" أن اجتياح شمال القطاع "أدى إلى عزل مدن جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون عن مدينة غزة، التي هي نفسها معزولة عن بقية قطاع غزة عبر محور نتساريم".

ونقلت عن مسؤول في الأمم المتحدة، لم تسمه، وصفه ما يجري بأنه "حصار داخل حصار".

وقالت: "لإجبار سكان شمال القطاع على الرحيل، أوقف الجيش جميع عمليات تسليم المواد الغذائية أو المساعدات الإنسانية".

وأضافت أنه في بداية الاجتياح "كانت هذه السياسة ناجحة نسبيا، وغادر عشرات الآلاف من الناس المنطقة، ومع ذلك، تقدر الأمم المتحدة أنه لا يزال هناك ما بين 75 ألف و90 ألف مدني لا يستطيعون المغادرة أو لا يريدون المغادرة".

وذكرت "هآرتس" أن "وقعت واحدة من أكثر الحوادث دموية والأكثر توثيقا حتى الآن في بيت لاهيا ليلة 28 إلى 29 أكتوبر، حيث استشهد ما لا يقل عن 94 شخصا، بينهم العديد من النساء والأطفال، عندما هاجم الجيش مبنى سكنيا من 5 طوابق يأوي نحو 150 شخصا".

وتابعت الصحيفة: "في 26 أكتوبر قصف الجيش الإسرائيلي من الجو مبنى تسكنه عائلتان في بيت لاهيا. وفقا لتقارير، استشهد 27 شخصا في الهجوم، ويظهر مقطع فيديو نشر من المكان العديد من الجثث لأطفال وبالغين مغطاة بالغبار والدم".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.