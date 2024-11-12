تمتع 16 طفل لأول مرة بحاسة سمع متكاملة

MENAFN - Amman Net) تمتع 16 طفل بمعدات تكنولوجية تساعدهم في تحسين حاسة السمع وقد تم توفير أجهزة السمع للأطفال خلال احتفال بهيج، الاثنين في فندق الحياة، شارك فيه ممثلون عن نوادي الروتاري والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوعائلات الاطفال.

وقد تم اختيار الأطفال من الفئات غير القادرة على دفع ثمن الأجهزة بمراعاة تمثيل المناطق المختلفة وشملت أطفال من اللاجئين السوريين ومن كلا الجنسين.

وقالت غادة الفانك رئيسة نادي روتاري عمان كوزموبوليتان النادي المنسق للمشروع أن الأطفال في الأردن استفادوا من منحة روتاري زيوريخ الدولي وعلى رأسهم السيدة رشا عودة والذين اعتبروا أن المنحة مقدمة لمنح إضافية سيتم العمل عليها في الأشهر والسنوات القادمة لخدمة الأطفال ذوي إعاقة سمعية.

وأوضحت الفانك "هذا المشروع لتوزيع أجهزة السمع يبرز التزامنا بتحسين حياة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية وتمكينهم من المشاركة بشكل كامل في مجتمعنا. إن هذه الخطوة تعكس روح الإنسانية والتعاون الذي نسعى لتعزيزه دائمًا من خلال مشاريعنا المجتمعية.

وعبرت رشا عودة عن سعادتها بنجاح المشروع. " عندما انتقلت إلى سويسرا وانضممت إلى نادي روتاري زيورخ إنترناشيونال، كان هدفي الأول هو إقامة شراكة تعود بالفائدة على بلدي الأردن. وقد كانت أكبر فرحة لي هي الموافقة على مشروع "سماعات الأمل الأردني" ودعمه. وذلك يمثل سعادة كبيرة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأطفال. وهدفي هو أن يتكرر هذا الإنجاز سنويًا".

من جهتها أثنت

رشا العدوان، مديرة مديرية العيش المستقل في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

على هذه المبادرة، مؤكدةً على أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على دمج الأطفال في المنطومة التعليمية والدمج في المجتمع. وأشارت الى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

11.2%

وذلك حسب آخر تعداد سكاني في الأردن عام 2015، وأن

الإعاقة السمعية تعتبر ثالث أكبر نسبة إعاقة بعد الإعاقات الحركية والبصرية.

هذا وقد قدمت شركة الأردنية لتكنولوجيا السمع خصم بنسبة 50% على الأجهزة دعما منهم للمشروع

;كما قامت خبيرة من الشركة بتوفير التدريب لأهالي الأطفال.

المعروف أن نوادي الروتاري تشجع على خدمة المجتمع المحلي والتركيز على تحسين الظروف المعيشية، من خلال مشاريعٍ مستدامةٍ تعود بالنفع على الجميع.