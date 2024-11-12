السعايدة: منح 500 مواطن موافقات لأنظمة الطاقة المتجددة في شهر تشرين أول

MENAFN - Amman Net) أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدةأن الأردن يعتبر من الدول المتقدمة بقطاع الطاقة المتجددة حيث حققالأردن عام ٢٠٢٢ المرتبة الأولى على مستوى الإقليم في نسبة الاستطاعةلمصادر الطاقة المتجددة وصلت في نهاية عام 2023حوالي 29 بالمئة من مشاركة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار السعايدة في حديث لـ "عمان نت"

أن الأردن اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من التغير المناخي

ودعم النقل الكهربائي واستخدام شبكات الكهرباء الذكية

والعدادات الذكية

وإنشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية حيث وصلت نسبة استبدال العددات الذكية

في المملكة

50% و العمل على تحديث الشبكات لاستيعاب

أنظمة الطاقة الشمسية بشكل أكبر

وتحقيق وفر مالي.



وأضاف أن الهيئة منحت ما يقارب 500 مواطن موافقة خلال الشهر الماضي

للحصول على أنظمة الطاقة المتجددة حسب النظام الجديد حيث تم تشكيل لجنة

من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركات توزيع الكهرباء و الشركة الكهرباء الوطنية لدراسة الطلبات المقدمة لدى شركات التوزيع

والإجابة عليها بأسرع وقت ممكن

وتسهيل الإجراءات عليها حتى يتم

الحصول على

موافقات تركيب أنظمة طاقة شمسية لكل مشترك حسب قطاعه.



و حول التعديل الأخير على التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة أوضح السعايدة أن التعديلات عالجت قضية التوزيع العادل من خلال وضع شروط و سقوف معينة وإتاحة تخزين الطاقة من خلال استخدام البطاريات مبيناً أن هذه التعديلات سيتم تطبيقها على مستخدمي المنظومة الذين حصلوا على الموافقة

بعد تاريخ 6/1/ 2024.

ونوه السعايدة

إلى أن الهيئة اتخذت خلال السنوات الماضية العديد من السياسات و القرارات التنظيمية لمشاريع دعم للقطاع الصناعي ساهمت بخفض كلف

الطاقة منها

مشروع المئة ميجا

ليكون القطاع الصناعي منافساً محليا ودوليا

وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي بدل الوقود الثقيل محققاً حوالي

60% وفراً من كلف الطاقة و تم البدء بمشروع

إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية من خلال نقله من خلال صهاريج والإستفادة من التعرفة المرتبطة بالزمن

التي بدأنا فيها من

شهر حزيران الماضي للقطاع الصناعي الذي أتاح

لهم نقل الأحمال لتحقيق الوفر المالي.

وحول دور الهيئة في توفير

البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية وزيادة أعداد

وسائل النقل الخضراء

قال السعايدة، ركزت الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة على لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية

بشكل أكبر في القطاع الحكومي ومواكبة الزيادة في استخدام

المركبات من قبل المواطنين

يوجد حاليا قرابة

100 محطة شحن

مرخصة

عاملة

موزعة على

جميع محافظات المملكة و 551

محطة شحن

حاصلة على تصريح

لغايات الإنشاء وتوفير تطبيق لتحديد مواقع

المحطات.

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