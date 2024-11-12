خدمات العاصمة تنظم حملة تفتيش على شارع الإمام الحسين بالمنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرحت رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة المهندسة هدى سلطان بأن اللجنة قامت بالإعداد لحملة تفتيش لمنطقة المنامة على شارع الإمام الحسين يوم الاثنين الماضي وذلك بناء على الشكاوى التي استلمها المجلس من الأهالي بوجود الكثير من الباعة المتجولين الذين يقومون بالبيع على الأرصفة وخارج المحلات التجارية.
وتابعت سلطان "كما أن هذه البضاعة لا تكون صالحة للاستخدام، مثل الفواكه التالفة والملابس القديمة المتهالكة. إضافة إلى أن بيعها يكون في أماكن غير مصرح بها وتعتبر من الإشغالات المخالفة".
وأوضحت بأن المجلس بناء على هذه المخالفة قامت بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وهي محافظة العاصمة وزارة التجارة ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وأمانة العاصمة. وانطلقت الحملة بدءا من مأتم الهجم وسط المنامة والملاحظ أن أغلب المخالفات هي إشغالات طرق وسجلات منتهية، وبعض العمالة غير المرخصة، وبالتالي اتخذت كل جهة الإجراء المناسب، حيث رصدت أمانة العاصمة مخالفات إشغال الطرق وسيتم تحرير المخالفات، ومن جهتها رصدت وزارة التجارة السجلات المنتهية وتم رصد بعض العمالة إذ سيتم التحقق من إجراءاتهم القانونية".
وأكدت سلطان بأن الغرض من هذه الحملات تنظيم المناطق خصوصاً السكنية، كما أن الأرصفة والشوارع التي تما زيارتها ضيقة جدا ولا تتحمل إشغالات الطرق وهذا يسبب إزعاج الساكنين وتشويه المنظر العام. كما أن هذه الحملات تتكرر بشكل دوري، وسيتم التنسيق لمزيد من هذه الحملات.
MENAFN12112024000055011008ID1108875432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.