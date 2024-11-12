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خدمات العاصمة تنظم حملة تفتيش على شارع الإمام الحسين بالمنامة

11/12/2024 5:08:59 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرحت رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة المهندسة هدى سلطان بأن اللجنة قامت بالإعداد لحملة تفتيش لمنطقة المنامة على شارع الإمام الحسين يوم الاثنين الماضي وذلك بناء على الشكاوى التي استلمها المجلس من الأهالي بوجود الكثير من الباعة المتجولين الذين يقومون بالبيع على الأرصفة وخارج المحلات التجارية.
وتابعت سلطان "كما أن هذه البضاعة لا تكون صالحة للاستخدام، مثل الفواكه التالفة والملابس القديمة المتهالكة. إضافة إلى أن بيعها يكون في أماكن غير مصرح بها وتعتبر من الإشغالات المخالفة".
وأوضحت بأن المجلس بناء على هذه المخالفة قامت بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وهي محافظة العاصمة وزارة التجارة ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وأمانة العاصمة. وانطلقت الحملة بدءا من مأتم الهجم وسط المنامة والملاحظ أن أغلب المخالفات هي إشغالات طرق وسجلات منتهية، وبعض العمالة غير المرخصة، وبالتالي اتخذت كل جهة الإجراء المناسب، حيث رصدت أمانة العاصمة مخالفات إشغال الطرق وسيتم تحرير المخالفات، ومن جهتها رصدت وزارة التجارة السجلات المنتهية وتم رصد بعض العمالة إذ سيتم التحقق من إجراءاتهم القانونية".
وأكدت سلطان بأن الغرض من هذه الحملات تنظيم المناطق خصوصاً السكنية، كما أن الأرصفة والشوارع التي تما زيارتها ضيقة جدا ولا تتحمل إشغالات الطرق وهذا يسبب إزعاج الساكنين وتشويه المنظر العام. كما أن هذه الحملات تتكرر بشكل دوري، وسيتم التنسيق لمزيد من هذه الحملات.

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