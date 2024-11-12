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الحجري: فلكيا فصل الشتاء في 21 ديسمبر القادم وأقصر أيام السنة للصوم في العام 2030

11/12/2024 5:08:55 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال الباحث الفلكي علي الحجري بأن ما يميز أواخر فصل الخريف من كل عام والتغيرات المصاحبة له في هذه الفترة من السنة هو اعتدال الجو نسبيا مع قصر طول فترة النهار وطول فترة الليل في النصف الكرة الأرضية، وتنعكس هذه التغيرات بشكل مباشر على الأمور العبادية منها رفع أذان الصلوات الخمس بحيث يتأخر تدريجياً رفع أذان الصبح ليعطي المصلي فترة كافية من النوم لطول الليل وقيامه، كما يتقدم تدريجياً رفع أذان المغرب لقصر فترة النهار في هذه الفترة من السنة بعكس فترة الانقلاب الصيفي.
وبين الحجري مع تحديد وقتي رفع أذان الصبح وأذان المغرب فأن فيها يحدد طول فترة الصيام لمنطقة الصائم، والذي يكون بالعادة أقصر فترة طول للصيام طوال العام، وهي فرصة مناسبة لمن أراد الصيام في هذه الفترة ليقضي ما فاته من الأداء من شهر رمضان المبارك الماضي أو الاستحباب سواء أول وأخر الشهر أو الأيام البيض أو يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع لينال الصائم الأجر والثواب.
ونوه الحجري بأن تحديد حكم أوقات الصلاة والصيام تأتي من صناع القرار الشرعي من علماء الدين الأفاضل، ويمكن تحديدها فلكياً من خلال حركة الشمس الظاهرية في القبة السماوية وبالتالي تحدد أوقات الصلاة.
وختم الحجري بأن دخول شهر رمضان المبارك في أقصر أيام السنة للبحرين سيكون بمشيئة الله تعالى في عام 2030 الى عام 2035 ميلادي لتنتقل أقصر أيام السنة في أول شهر رمضان المبارك وتنتصف بين عامي 2032 و2033 يخرج منها في السنة المذكورة، بينما لا يفصلنا عن حلول فصل الشتاء فلكياً سوى 40 يوماً عندما يحل ضيفاً في 21 من شهر ديسمبر 2024 في تمام الساعة (12:20) ظهراً بتوقيت مملكة البحرين.

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