وزير التربية يبحث مع نظيرته القطرية آفاق التعاون في عديد المجالات التعليمية

MENAFN - Palestine News ) الدوحة / PNN - بحث والتعليم العالي أمجد برهم، مع التربية والتعليم، والتعليم العالي القطرية بثينة بنت علي الجبر النعيمي، في العاصمة القطرية الدوحة، آفاق التعاون الثنائي، وفرص تبادل الخبرات التعليمية بين البلدين في عديد المجالات المنضوية في إطار بقطاعيه العام والعالي.

وخلال اللقاء، عبر برهم عن أمله في أن يشهد قطاع التعليم العالي تعاوناً على صعيد التشبيك بين جامعات البلدين، وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي، بالتوازي مع توفير فرص في القطرية لاستضافة طلبة فلسطينيين كطلبة زائرين وتحديداً ممن أجبرهم عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى مغادرة القطاع، واضعاً نظيرته القطرية في صورة ما تعرض له قطاع التعليم في فلسطين من استهداف شامل، معبراً عن أمله في أن تكون هناك وقفة إسناد لجامعات غزة التي طالها كما المدارس تدمير غير مسبوق.

من جهتها، أبدت النعيمي استعدادها لبذل أقصى جهد ممكن لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدة أن إسناد أي جهد لإسناد قطاع التعليم الفلسطيني سيكون أولوية يتم العمل عليها، مشيرة إلى أن التعاون في مجال التعليم العالي يشكّل منطلقا للإفادة من الخبرات المتوافرة في كلا البلدين.

وفي السياق، أعرب سفير دولة فلسطين لدى قطر فايز أبو الرب، عن بالغ شكره وتقديره لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دعمه الثابت والمستمر للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس التزام الأمير الدائم بالقضايا الفلسطينية، معبّراً عن امتنانه العميق للمبادرات المميزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في دولة قطر الشقيقة لدعم التعليم في فلسطين، إذ تعزز تلك المبادرات بشكل كبير تمكين الأجيال الفلسطينية من الوصول إلى فرص تعليمية متكاملة، رغم الظروف الصعبة مع استمرار العدوان الغاشم ومرور أكثر من 400 يوم على الأرض الفلسطينية خاصة في قطاع غزة.

وتم التوافق خلال اللقاء الذي حضره من الجانب الفلسطيني علاوة على الوزير برهم والسفير أبو الرب كل من: وكيل التربية والتعليم نافع عساف، ورئيس جامعة فلسطين الأهلية عماد الزير، وعلي نعيرات، ومعتز دوابشة، الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة لتطوير إطار ناظم للتعاون.