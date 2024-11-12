الاحتلال يواصل اقتحامه للموقع الأثري في سبسطية شمال غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اقتحامها للموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري منذ مساء أمس الاثنين، واندلعت مواجهات في محيط المنطقة.
وأشار، إلى أنه منذ أربعة أيام تقتحم قوات الاحتلال الموقع بشكل متكرر، ويبدو أنه تمهيدا لتنفيذ مشروع الثكنة العسكرية داخل الموقع، إضافة إلى مضايقات الاحتلال للعمال الذين يعملون داخل الموقع، ما يضطرهم لمغادرته.
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