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الاحتلال يواصل اقتحامه للموقع الأثري في سبسطية شمال غرب نابلس

11/12/2024 4:19:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اقتحامها للموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري منذ مساء أمس الاثنين، واندلعت مواجهات في محيط المنطقة.

وأشار، إلى أنه منذ أربعة أيام تقتحم قوات الاحتلال الموقع بشكل متكرر، ويبدو أنه تمهيدا لتنفيذ مشروع الثكنة العسكرية داخل الموقع، إضافة إلى مضايقات الاحتلال للعمال الذين يعملون داخل الموقع، ما يضطرهم لمغادرته.

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