إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وبيت لحم

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN / أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي نابلس وبيت لحم.

ووقعت المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية "أودلا جنوب نابلس"، وتخللها إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

واعتلقت قوات الاحتلال أحد المواطنين من قرية أودلا بنابلس، ولم يتم التعرف على هويته.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت عند "مثلث البالوع"، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

واطلقت فوات الاحتلال النار على مركبة في بلدة الخضر ببيت لحم في وقت متاخر من الليلة الماضية.

واعلنت مصادر طبية عن إ صابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة.

كما واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على عدد كبير من المواطنين خلال اقتحامها المستمر لبلدة الخضر.

واعتقلت قوات الاحتلال

شاباً بعد الاعتداء عليه وعلى والده في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي وقت سابق، اقتلع مستوطنون، عددا من أشجار الزيتون بمسافر يطا جنوب الخليل، وتعود ملكيتها للمواطن محمد موسى مخامرة.

وتتعرض هذه المنطقة لاعتداءات يومية تتمثل بطرد المزارعين من أراضيهم وملاحقتهم، ومصادرة أغراضهم وضربهم.



