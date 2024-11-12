إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وبيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN / أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي نابلس وبيت لحم.
ووقعت المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية "أودلا جنوب نابلس"، وتخللها إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
واعتلقت قوات الاحتلال أحد المواطنين من قرية أودلا بنابلس، ولم يتم التعرف على هويته.
وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت عند "مثلث البالوع"، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
واطلقت فوات الاحتلال النار على مركبة في بلدة الخضر ببيت لحم في وقت متاخر من الليلة الماضية.
واعلنت مصادر طبية عن إ صابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة.
كما واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على عدد كبير من المواطنين خلال اقتحامها المستمر لبلدة الخضر.
واعتقلت قوات الاحتلال
شاباً بعد الاعتداء عليه وعلى والده في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وفي وقت سابق، اقتلع مستوطنون، عددا من أشجار الزيتون بمسافر يطا جنوب الخليل، وتعود ملكيتها للمواطن محمد موسى مخامرة.
وتتعرض هذه المنطقة لاعتداءات يومية تتمثل بطرد المزارعين من أراضيهم وملاحقتهم، ومصادرة أغراضهم وضربهم.
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