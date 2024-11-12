وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متطرفين

MENAFN - Palestine News ) باريس / PNN /أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض قريبا عقوبات جديدة علىالمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

وقال بارو في حديث بمنتدى باريس للسلام، "لقد فرضنا عقوبات على المستوى الوطني ضد

المستوطنين الذين يقومون بأعمال عنف، وعقوبات على المستوى الأوروبي".

وأضاف "قمنا بدور فعال في إنشاء نظام العقوبات (الأوروبي) الذي تم تفعيله مرتين بالفعل، وقد يتم تفعيله للمرة الثالثة قريبا".



