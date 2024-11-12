وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متطرفين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
باريس / PNN /أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض قريبا عقوبات جديدة على
المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.
وقال بارو في حديث بمنتدى باريس للسلام، "لقد فرضنا عقوبات على المستوى الوطني ضد
المستوطنين الذين يقومون بأعمال عنف، وعقوبات على المستوى الأوروبي".
وأضاف "قمنا بدور فعال في إنشاء نظام العقوبات (الأوروبي) الذي تم تفعيله مرتين بالفعل، وقد يتم تفعيله للمرة الثالثة قريبا".
MENAFN12112024000205011050ID1108875261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.