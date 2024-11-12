الاحتلال يغلق عدة مداخل مؤدية لمدينة بيت لحم

الاحتلال يغلق عدة مداخل مؤدية لمدينة بيت لحم
التاريخ
11/12/2024 4:19:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، عدة مداخل وطرق مؤدية الى مدينة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أغلقت العديد من مداخل المدينة، وسبق ذلك اقتحام واسع لمناطق متعددة في المحافظة، وإطلاق قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
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