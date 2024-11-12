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الاحتلال يغلق عدة مداخل مؤدية لمدينة بيت لحم

11/12/2024 4:19:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، عدة مداخل وطرق مؤدية الى مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أغلقت العديد من مداخل المدينة، وسبق ذلك اقتحام واسع لمناطق متعددة في المحافظة، وإطلاق قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين، دون ان يبلغ عن اعتقالات.


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