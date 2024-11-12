شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف
الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية باستشهاد ثلاثة مواطنين جراء قصف للاحتلال استهدف أحد المنازل بشارع الجلاء، شمال مدينة غزة.
وأضاف أن مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأشار إلى إصابة ثمانية مواطنين وفقدان آخرين جراء غارة لطائرات الاحتلال على منزل بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات.
وقال إن قوات الاحتلال تحاصر مدرسة تؤوي 130 عائلة نازحة وسط قصف وإطلاق نار مكثف في بلدة بيت حانون.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى نحو
43,603
شهداء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من
102,929، أغلبيتهم من النساء والأطفال.
وتشير التقارير إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وفي أماكن يصعب الوصول إليها بسبب استمرار القصف، ما يزيد معاناة المواطنين ويزيد تعقيد الجهود الإنسانية الرامية إلى انتشال الجثامين وتقديم العون للمصابين.
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