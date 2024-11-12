شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، جراء الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية باستشهاد ثلاثة مواطنين جراء قصف للاحتلال استهدف أحد المنازل بشارع الجلاء، شمال مدينة غزة.

وأضاف أن مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأشار إلى إصابة ثمانية مواطنين وفقدان آخرين جراء غارة لطائرات الاحتلال على منزل بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات.

وقال إن قوات الاحتلال تحاصر مدرسة تؤوي 130 عائلة نازحة وسط قصف وإطلاق نار مكثف في بلدة بيت حانون.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى نحو

43,603

شهداء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من

102,929، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وتشير التقارير إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وفي أماكن يصعب الوصول إليها بسبب استمرار القصف، ما يزيد معاناة المواطنين ويزيد تعقيد الجهود الإنسانية الرامية إلى انتشال الجثامين وتقديم العون للمصابين.