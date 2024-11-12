مصادر أمنية لـ PNN: الشاب المتهم بتنفيذ عملية دهس في الخضر يسلم نفسه ويكشف تفاصيل الحادث

مصادر أمنية لـ PNN: الشاب المتهم بتنفيذ عملية دهس في الخضر يسلم نفسه ويكشف تفاصيل الحادث
التاريخ
11/12/2024 4:19:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم/PNN- نقلت شبكة فلسطين الإخبارية PNN عن مصدر أمني فلسطيني أن الشاب الذي ادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ عملية دهس في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم بالأمس، قد سلم نفسه إلى الاحتلال.
وأوضح الشاب خلال التحقيقات أنه تفاجأ بوجود جنود الاحتلال في المكان، مما أدى إلى وقوع حادث سير، نافياً أن يكون قد نفذ عملية دهس متعمدة.
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