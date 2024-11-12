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مصادر أمنية لـ PNN: الشاب المتهم بتنفيذ عملية دهس في الخضر يسلم نفسه ويكشف تفاصيل الحادث

11/12/2024 4:19:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- نقلت شبكة فلسطين الإخبارية PNN عن مصدر أمني فلسطيني أن الشاب الذي ادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ عملية دهس في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم بالأمس، قد سلم نفسه إلى الاحتلال.


وأوضح الشاب خلال التحقيقات أنه تفاجأ بوجود جنود الاحتلال في المكان، مما أدى إلى وقوع حادث سير، نافياً أن يكون قد نفذ عملية دهس متعمدة.


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