وزارة المالية الإسرائيلية: 28.4 مليار دولار تكاليف الحرب على غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار).

وأضافت أن عجز الميزانية بلغ 11.2 مليار شيكل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانخفض العجز في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.5% في الأشهر الـ12 حتى سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما نقلته رويترز.

وقالت الوزارة إنه على الرغم من الانخفاض، فإن العجز سيتجاوز 6.6% خلال 2024.

وغداة إقرار ميزانية إسرائيل الجديدة من قِبل الحكومة، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش عام 2025 لن تكون مفتوحة، رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار) العام المقبل.

وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل (200 مليار دولار) عام 2025، بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4% فقط عام 2024، و4.3% عام 2025.

وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قوية بعد عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة (حماس) على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.