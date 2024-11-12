البنك المركزي الإيراني يطلق عملية لربط شبكة الدفع الوطنية مع روسيا

(MENAFN
) أعلن بنك إيران المركزي اليوم عن بدء عملية ربط شبكات الدفع بين بطاقات "شتاب" الإيرانية وبطاقات "مير" الروسية. يهدف هذا الربط إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود، مما يسمح للسياح من كلا البلدين بسحب عملتيهما، الروبلات والريالات، من أجهزة الصراف الآلي في البلد الآخر باستخدام بطاقاتهم البنكية المحلية. تعتبر هذه الخطوة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا.
وصف محمد رضا فرزين، رئيس بنك إيران المركزي، الربط بأنه تقدم كبير في التخلص من الدولار في التبادلات المالية بين البلدين. وأكد أن ربط شبكات الدفع الوطنية في كلا البلدين قد أزال الحواجز أمام المدفوعات الإلكترونية، مما يفتح الطريق لفصل جديد في التعاون الاقتصادي والثقافي بين إيران وروسيا.
كما أشار فرزين إلى أنه حاليًا يمكن لعملاء أربعة بنوك إيرانية سحب الروبلات من أجهزة الصراف الآلي في روسيا باستخدام رصيد الريال في بطاقة شتاب. توفر هذه الخطوة راحة أكبر للمسافرين الإيرانيين والشركات التي تعمل في روسيا، مما يعمق التكامل المالي بين البلدين.
يسهم هذا الربط أيضًا في تجاوز الحاجة إلى استخدام نظام الرسائل المالية الدولي "سويفت". وأوضح فرزين أن نظام "سبام" قد أصبح بديلاً فعّالًا لـ "سويفت" في المعاملات مع روسيا، كما أن إيران تستكشف مبادرات مماثلة للتعاون المالي مع دول أخرى، بهدف تقليل الاعتماد على أنظمة الدفع الدولية التقليدية.
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