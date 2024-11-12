سعر البيتكوين يصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بعد فوز ترامب في الانتخابات

(MENAFN
) وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، متجاوزة 87,000 دولار، مدفوعة بالتوقعات المتزايدة بأن العملات المشفرة قد تزدهر بفضل الدعم التنظيمي بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. وتعتبر هذه الزيادة نقطة فارقة في مسار العملة المشفرة، حيث تضاعف قيمتها أكثر من مرتين مقارنة بأدنى مستوى لها هذا العام الذي كان حوالي 38,505 دولارات. هذه الزيادة السريعة أثارت التفاؤل مجددًا بشأن مستقبل العملات الرقمية.
كانت عملة البيتكوين تتداول عند 87,079 دولارًا، مما يعكس زيادة تقارب 9 بالمئة مقارنة بسعر يوم الأحد مساءً. وفي وقت سابق من اليوم، وصلت البيتكوين إلى ذروة تاريخية بلغت 87,460 دولارًا، مواصلة بذلك مسارها القياسي. تشير هذه الزيادة إلى ارتفاع اهتمام المستثمرين وحماسهم في الأصل الرقمي، حيث يعتقد الكثيرون أنه قد يستمر في اتجاهه الصعودي في ظل التطورات السياسية المواتية والوضوح التنظيمي المحتمل في الولايات المتحدة.
شهدت البيتكوين عدة زيادات ملحوظة في قيمتها على مر تاريخها، وكان من أبرزها في ديسمبر 2017 عندما وصل سعرها إلى حوالي 20,000 دولار. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بموجة من الاهتمام بالعملات الرقمية، والتي غذتها التغطية الإعلامية والاهتمام المتزايد من الجمهور بشأن إمكانات هذه العملات. أثار هذا الارتفاع المفاجئ اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما شكل بداية عصر جديد من الاستثمار في العملات الرقمية.
في نهاية عام 2020، سجلت البيتكوين إنجازًا مهمًا آخر عندما تخطت حاجز 29,000 دولار للمرة الأولى. وقد مهد هذا الإنجاز الطريق لارتفاع كبير في قيمتها خلال عام 2021، حيث شهدت البيتكوين زيادة هائلة في قيمتها. يعكس النمو المستمر للعملة المشفرة على مر السنين قبولها السائد المتزايد والمشهد المتطور للتمويل الرقمي ، حيث يرى العديد من المستثمرين أنها مخزن للقيمة وتحوط محتمل ضد التضخم.
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